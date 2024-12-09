¡Ê¤Þ¤È¤á¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤ËÈ¿È¯¡¡¿¤ÓÇº¤ß69±ß¹â
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£241±ß¹â¤Î39,332±ß¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï´ó¤êÉÕ¤¤ò¹âÃÍ¤Ë¿¤ÓÇº¤à¤È¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸9»þ40Ê¬²á¤®¤Ë118±ß°Â¤Î38,972±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î39,000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬Æþ¤ê»ý¤ÁÄ¾¤¹¤È106±ß¹â¤Î39,197±ß¤ÇÁ°¾ì¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
101±ß¹â¤Î39,193±ß¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ú¤Â³¤¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¿¤ÓÇº¤à¤È¾®Éý¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼¤²½Â¤ë¤È»ý¤ÁÄ¾¤··ë¶É69±ß¹â¤Î39,160±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡Ê4755¡Ë¤¬°ì»þ7.6¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×²óÀþ¤Î²»À¼¤È·î30G¤Î¥Çー¥¿¥×¥é¥ó¤ò£±Ç¯´ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÇã¤¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý°ì¹Ý´É¡Ê5463¡Ë¤â°ì»þ8.2¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î6.76¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë550Ëü³ô¡¢200²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ëÂç¼ê¤Î¥«¥Ê¥â¥È¡Ê9678¡Ë¤â°ì»þ9.2¡ó¹â¤È¤Ê¤êÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©60¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤Î¼Â»Ü¤È¡¢¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ³ô¼°Áí¿ô¤Î2.54¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë90Ëü³ô¡¢20²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤¿¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡Ê7272¡Ë¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÈÌÜÉ¸³ô²Á¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þ3.2¡ó¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎTIS¡Ê3626¡Ë¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ°ì»þ4.7¡ó¹â¤È¤Ê¤êÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¡Ê3193¡Ë¤¬°ì»þ10.3¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë»Ù½Ð¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2.9¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºÞÌô¶ÉÂç¼ê¤Î¥¢¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9627¡Ë¤â°ì»þ9.9¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºÞÊó½·²þÄê¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¶Á¤¾å´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç32.9¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅê»ñÈ½ÃÇ¤ÈÌÜÉ¸³ô²Á¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼õ¤±¤Æ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡Ê9503¡Ë¤äZOZO¡Ê3092¡Ë¤¬°Â¤¯¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬°ì»þ3.0¡ó°Â¤È¤Ê¤êÇ¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢ZOZO¤â°ì»þ6.0¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï69±ß¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇS&P500³ô²Á»Ø¿ô¤È¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ°ì»þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢Íè½µ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤äÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥·¥Ë¥¢¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶â»³ ÉÒÇ·¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô