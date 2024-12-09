

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42680.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41282.43 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40704.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40265.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40050.08 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39884.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39770.85 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39395.47 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39276.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39160.50 ★日経平均株価9日終値



39114.26 6日移動平均線

38984.77 均衡表転換線(週足)

38842.82 均衡表基準線(日足)

38781.78 25日移動平均線

38759.62 均衡表雲上限(日足)

38740.85 13週移動平均線

38716.96 均衡表転換線(日足)

38680.95 200日移動平均線

38485.67 26週移動平均線

38364.15 75日移動平均線

38287.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

38086.24 ボリンジャー:-1σ(13週)

37792.71 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37567.68 均衡表雲上限(週足)

37431.62 ボリンジャー:-2σ(13週)

37298.17 ボリンジャー:-3σ(25日)

37087.29 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36777.01 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35688.91 ボリンジャー:-2σ(26週)

34290.53 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 77.25(前日82.43)

ST.Slow(9日) 82.85(前日83.99)



ST.Fast(13週) 70.15(前日65.47)

ST.Slow(13週) 66.04(前日66.35)



［2024年12月9日］



株探ニュース

