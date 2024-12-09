　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42680.81　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41282.43　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40704.70　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40265.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40050.08　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39884.05　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39770.85　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39395.47　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39276.31　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39160.50　　★日経平均株価9日終値

39114.26　　6日移動平均線
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38781.78　　25日移動平均線
38759.62　　均衡表雲上限(日足)
38740.85　　13週移動平均線
38716.96　　均衡表転換線(日足)
38680.95　　200日移動平均線
38485.67　　26週移動平均線
38364.15　　75日移動平均線
38287.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38086.24　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37792.71　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37567.68　　均衡表雲上限(週足)
37431.62　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37298.17　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37087.29　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36777.01　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35688.91　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34290.53　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　77.25(前日82.43)
ST.Slow(9日)　　82.85(前日83.99)

ST.Fast(13週)　 70.15(前日65.47)
ST.Slow(13週)　 66.04(前日66.35)

［2024年12月9日］

株探ニュース