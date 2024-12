初となるペット用アイテムも！セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

「セサミストリートマーケット」の2号店となるアーバンドック ららぽーと豊洲店を2024年12月19日(木)にオープンします。

セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

「セサミストリートマーケット」の2号店となるアーバンドック ららぽーと豊洲店を2024年12月19日(木)にオープン!

マッシュスタイルラボが展開するセサミワークショップ公認の物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のオフィシャルストアとして、1店舗目を2023年11月に池袋サンシャインシティ店にオープンしました。

セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店(以下、豊洲店)は約100坪の広さを誇り、ウッドデッキに面した明るい店内には約400種類の豊富な品揃えを展開します。

カフェエリアでは店内46席、テラス席24席を有し、ゆったりとした空間でお食事やカフェタイムを楽しめます。

また豊洲店のオープンに際し、ラテックストイやリードなど「セサミストリートマーケット」初となるペット用アイテムが登場、12月19日(木)より先行販売します。

カフェメニューでは1号店の池袋サンシャインシティ店で展開中のメニューに加え、エルモ、クッキーモンスターの顔の形をした味の種類も豊富なワッフルをはじめ、ドーナツの新フレーバー、さらにパスタやジャンバラヤなどのお食事類にも豊洲限定メニューが登場し、さらに充実。

ご家族やお友達など大切な方との利用や、お一人様でもお気軽に利用できます。

〈ペットシリーズ〉

「セサミストリートマーケット」初となるペットシリーズを豊洲店オープンとともに先行発売します。

ペット用トイをはじめ、お散歩時に持ち運び便利なポーチや、長さ調整が可能なリード、飼い主とペットのペアルックが叶うパーカーなど、幅広いアイテムが展開。

家族との大切な時間もセサミストリートの仲間たちと過ごしてほしい、そんな思いで作られたアイテムが豊富にラインアップします。

※セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店・各オンラインストアでは、12月26日(木)より発売。

・商品ラインアップ

ラテックストイ

990円

左)BLU:お腹がすいたクッキーモンスター

右)YEL:早く走れるエルモ

柔らかく噛み心地が良い、軽く力を加えるとピーピーと音が鳴るたまご型のラテックストイ。

手のひらサイズなので室内外でも遊びやすく、コミック調のエルモとクッキーモンスターのポップなデザインです。

ロープトイ

1,980円

(左から)BLU、RED

エルモとクッキーモンスターの顔が付いたビビッドカラーのロープトイ。

丈夫なロープで作られているロープトイは、ペットがひとり遊びの時間に自分で引っ張ったり、かじったりすることで運動不足の解消やストレス解消にも役立つ他、飼い主と一緒に遊ぶツールとしても楽しめます。

ミニフレンドトイ

1,760円

(左から)YEL、BLU、RED

エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードがペットトイとしてミニサイズになって登場。

ふわふわの素材を使用した優しい肌触りと、背中にはそれぞれのキャラクターにちなんだ刺繍が施された遊び心あふれるデザイン。

軽く力を加えるとピーピーと楽しい音が鳴り、小型犬でも遊びやすいコロコロした手のひらサイズのトイです。

ペットフーディ

4,950円

(左から)GRN、IVR

飼い主とペットのペアルックが叶うフーディ。

Sサイズは小型犬、Mサイズは中型犬の着用が可能となっています。

Sサイズ、Mサイズの2サイズ展開です。

Helloパーカー

9,790円

(左から)IVR、GRN

エルモがビッグバードの似顔絵を描く姿が愛らしい、ユニセックスパーカー。

ペットフーディとカラーがリンクしており、ペアルックも叶います。

シンプルなデザインとカジュアルなシルエットのパーカーは、ペットとのお散歩はもちろん、デイリーコーディネートにも取り入れやすいデザインです。

リード

3,960円

セサミストリートの仲間たちが元気に走り回る、楽しげなコミックアートが一面にプリントされたペット用リード。

長さ調整が可能となっており、お散歩がより一層楽しくなるカラフルなデザインもポイントです。

マナーポーチ

3,850円

(左から)IVR、GRN

お散歩バッグなどに取り付けができる、カラビナ付きの丸型マナーポーチ。

取り出し口の開きが大きい仕様となっているため、お散歩中のアイテムの出し入れがスムーズに行えます。

【豊洲店限定】ぬいぐるみ用マフラー

2,310円

1号店の池袋サンシャインシティ店で好評のぬいぐるみ用マフラーに、豊洲店限定カラーが登場。

店舗ごとのカラーをその日の気分によって着せ替えたり、ぬいぐるみを並べてペアルックで楽しむこともできるようになり、寒い季節のぬいぐるみコスチュームのカラーバリエーションを楽しめます。

キャラクター毎にフィット感は異なりますが、Sサイズのぬいぐるみを展開している全キャラクターに対応しています。

※ぬいぐるみ本体は別売りとなります。

(Sサイズぬいぐるみ展開キャラクター:エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー、バート、アビー、オスカー、ジュリア、グローバー、ゾーイ、ロジータ、カウント伯爵)

【豊洲店限定】ドーナツショップバンダナ

(左)全2色/1,320円

セサミストリートの仲間たちがドーナツショップに集まって楽しそうにドーナツを食べる様子が愛らしいデザインのバンダナ。

使いやすいオフホワイトとブラウンのカラー展開となっているため、お土産やプレゼントにもおすすめです。

【豊洲店限定】ピンズ

(中央)990円

エルモとクッキーモンスターが少し前に浮き出た立体感のあるデザイン。

TOKYOの文字が入っており、バッグやポーチ、帽子や洋服のコーディネートのアクセントとしても使用いただける、お土産にもぴったりなピンズです。

・カフェメニューラインアップ

1号店の池袋サンシャインシティ店で展開中の全メニューに加え、スイーツ・フードメニューともに豊洲店でしか味わえない新作かつ限定メニューも豊富にラインアップ。

カフェエリアは、お一人様での利用や、家族・友人など大切な人と食事の時間を楽しむイートイン、お手土産やご自宅などでも楽しめるテイクアウトのどちらも楽しめます。

またテラス席は大切なペットとの利用も可能となっています。

〈豊洲店限定メニュー〉

アメリカンワッフル

(画像左上から時計回りに)

ミックスベリー&バニラアイス 1,480円

フライドチキン&メープルシロップ 1,680円

クラシック(ホイップバター&メープルシロップ) 1,280円

バニラアイス&メープルシロップ 1,280円

キャラメリーゼバナナ&バニラアイス 1,480円

スクランブルエッグ&ベーコン 1,480円

豊洲店でしか味わうことのできないエルモ、クッキーモンスターの形をしたワッフルメニュー。

フライドチキンやベーコンの塩味とワッフルの甘みのコンビネーションが特徴の食事系のメニューから、定番のホイップバターやキャラメリーゼされたバナナの香ばしい甘さがマッチするデザート系のメニューまで、その日の気分に合わせて楽しめます。

※ワッフルはエルモ、クッキーモンスターとお好みの形を選べます。

・パスタ&ライス

ミートボールスパゲッティー

1,760円

ゴロゴロとした存在感のあるジューシーなミートボールとトマトベースに粉チーズがマッチしたミートボールスパゲッティー。

満足度の高い一皿です。

スモークサーモンクリームパスタ(フェットチーネ)

1,760円

濃厚なクリームの味わいとスモークサーモンのコクが融合したクリームパスタ。

平内面のフェットチーネパスタはソースがよく絡み、クリーミーなパスタソースと抜群の相性が楽しめます。

ジャンバラヤ

1,680円

アメリカニューオーリンズの代表料理「ジャンバラヤ」。

たっぷりの野菜で炊き上げたライスにハーブ香るグリルチキン、エビとイカにフレッシュなトマトをトッピングした贅沢でボリューミーな一皿。

メープルベーコン

410円

ふわふわの生地に広がるメープルの濃厚な甘さをベースに、カリカリベーコンをトッピング。

絶妙な甘じょっぱさがクセになるドーナツです。

・サンドウィッチ

リンゴゴルゴンゾーラベーコン

880円

ローストアップルの甘酸っぱさとベーコンのジューシーさが食べ応えのあるサンドウィッチ。

ゴルゴンゾーラピカンテの風味が香り、深みのある味わいを楽しめます。

・サラダ

シーザーサラダ、コールスロー

(左)シーザーサラダ、(右)コールスロー

680円

栄養価の高く苦みの少ないベビーケールとほろ苦いトレビス、ゴロっと食べ応えのあるベーコンをクリーミーなシーザードレッシングで和えたサラダです。

(右)コールスロー

レモン、パインアップルの果汁を使用したドレッシングにヨーグルト、クミンシードを加え爽やかさを感じるフレーバーがやみつきになるサラダです。

・スープ

オニオングラタンスープ

770円

たっぷりの玉ねぎをじっくり炒め、甘みを引き出したスープと、仕上げの後がけチーズが、焼きたての香ばしい風味と濃厚な味わいを一層引き立てます。

口に運ぶごとにとろけるチーズと熱々のスープのコンビネーションは、心まで満たされる贅沢な一皿。

フライドチキン/2P、骨付きソーセージ/2P

(左)フライドチキン/2P、(右)骨付きソーセージ/2P

720円

カリカリの衣と身はふっくらジューシーなフライドチキン。

骨からほろりと外れるほど柔らかい仕上がりはやみつきになる食感と味わいです。

(右)骨付きソーセージ/2P

720円

パリッとした歯ごたえと噛めば噛むほどに香辛料が引き立ちジューシーな肉汁を堪能できる骨付きソーセージ。

スパイスと、しっかりと焼き目を付けた香ばしい香りが特徴です。

〈オープン記念特典〉

豊洲店のオープンを記念して、オープン当日より来場いただいたお客様に先着で限定バルーンを差し上げます。

また税込2,200円以上購入のお客様には限定ステッカーをプレゼント。

※バルーン・ステッカーともに数量限定、無くなり次第終了します。

※ステッカーは物販・カフェエリアともに対象となり、合算も可能です。

■店舗概要:

セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲

区画番号1791

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初となるペット用アイテムも!セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店 appeared first on Dtimes.