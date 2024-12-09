明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・卸売売上高

００：００ 米・卸売在庫

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>



出所：MINKABU PRESS