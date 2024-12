メビウスは12月6日に、ピクセルの16BIT風カンフーアクション「焔龍聖拳シャオメイ」の、Steam版の配信を開始している。対応OSはWindowsで、価格は1980円。なお、発売から2週間は発売記念セールとして、30%オフの1386円で購入できる。「焔龍聖拳シャオメイ」のメインビジュアル」(c)PIXEL CO., LTD All Rights Reserved.Developed&Published by mebius.

●中潟憲雄氏によるFM音源風のクールなサウンドも必聴

「焔龍聖拳シャオメイ」は、焔龍神拳マスターシャオメイと、対をなす拳・暗黒龍殺拳マスターでありシャオメイの姉でもあるシャオインの姉妹を中心に展開する物語で、暗黒龍の力に魅せられ姿を消した姉を救うべくシャオメイは旅立つ……というストーリーとなっている。パンチ、キック、必殺技を使用して、現れる敵キャラクターを倒していくと、ステージの最後には手強いボスが待ち受ける。ゲーム画面のイメージ(c)PIXEL CO., LTD All Rights Reserved.Developed&Published by mebius.音楽には、元・ナムコのレジェンドコンポーザーである中潟憲雄氏(代表作は「暴れん坊天狗」「源平討魔伝」「サンダーセプター」「超絶倫人ベラボーマン」など)を迎えて、色数も解像度も敢えて制限することで16BITゲーム機をオマージュした、懐かしいカンフーアクション。効果音は、むらさきひろふみ氏(代表作は「ああ播磨灘」「ザ・スーパー忍II」「クロックワークナイト ペパルーチョの大冒険」など)が担当するとともに、CVには女性ユニットである水花も参戦している。