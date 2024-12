古い電子機器の分解や修理の様子を動画として投稿しているYouTubeチャンネルのMend It Markは、2024年11月にTom Evans Audio Designというオーディオ機器メーカーが発売している2万5000ドル(約480万円)のプリアンプ「MasterGroove STD Mk3」の修理動画を投稿しました。ところが、この動画がなぜか著作権侵害の申し立てを受けて削除されてしまったと報告されています。

The £25,000 Pre-Amp Repair and the Copyright Strike - YouTubeThe £25,000 Tom Evans Pre-Amp Repair And A Copyright Strike | Hackadayhttps://hackaday.com/2024/12/07/the-25000-tom-evans-pre-amp-repair-and-a-copyright-strike/Mend It Markを運営するマーク氏は、以前の動画で2万5000ポンドもするプリアンプ「MasterGroove STD Mk3」を修理しました。これはある購入者が持っていたものの故障してしまい、メーカーに送ったものの「修理はできない」として送り返されたものだったとのこと。この動画は25万2000回もの視聴回数を記録しましたが、記事作成時点では削除されてしまっています。ダッシュボードで当該動画の項目を見ると、著作権侵害の申し立てを受けたことが確認できます。しかし、具体的に動画のどの部分に著作権侵害があったのかが記されておらず、マーク氏は記載されているYouTubeのメールアドレスに問い合わせました。しかし、YouTube側は「どの部分に著作権侵害があったのか」という質問には答えませんでした。さらに、勝手にマーク氏のメールを「動画の削除に対する異議申し立て」と受け取った上で、その異議申し立てを却下したそうです。今回マーク氏は、以前の動画で何を行っていたのかを再現し、どの部分が問題だったのかを検討しています。まずはプリアンプの障害を再現し、何が問題なのかを特定しました。ここではオシロスコープを用いて波形を確認しており、この段階では著作権侵害があったとは考えにくく、たとえオシロスコープの何かが著作権侵害に該当したとしても、それはフェアユースに該当するだろうとしています。次の段階ではプリアンプのフタを外して中を確認しました。この回路図が著作権侵害だった可能性があるとして、マーク氏はジェンガを使用して再現することに。かなりやっつけ仕事のようですが、実際に中はこんな感じだったとのこと。プリアンプの内部は安価な自家製基板4枚で構成されており、タンタルコンデンサのショートが原因で故障が起きていたそうです。修理の過程でマーク氏は自家製のマニュアルを作りました。マニュアルには動作理論を説明する一般的な図面も記されていましたが、これはマーク氏が手書きで作ったものであり、プリアンプ自体にも特別な構造はなかったため著作権侵害に当たることはないと主張しています。修理パートでは、ショートしたタンタルコンデンサを交換してプリアンプの修理に成功しました。全体を見てみても、著作権侵害に当たりそうなパートは見当たりません。テクノロジー系メディアであるHackadayは、「この新しい動画が奇妙な復讐心に燃えたメーカーからのさらなる著作権侵害から安全であることを願っています」と述べ、前回の動画に対する著作権侵害の申し立てはメーカーの嫌がらせだろうと示唆しました。なお、Mend It Markのチャンネル登録者数は10万人を突破しており、タイミングよくYouTubeから銀の盾が届いたそうで、マーク氏は「悪いニュースばかりではありませんでした」と述べています。