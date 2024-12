2024年12月11日よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンにグランドオープンする、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の拡張エリアとなる『ドンキーコング・カントリー』

グランドオープンに先駆け、新エリアの“アソビの本能が大爆走”するワイルドな体験の数々を集結させた「公式攻略ガイド」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNS上で公開されています!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』公式攻略ガイド

公開日時:2024年12月9日(月)午前7時

公開場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式X、Instagram

2021年3月18日に開業し、日本のみならず世界中から多くの注目を集めている、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

その第2期エリアの拡張である、「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大な新エリア『ドンキーコング・カントリー』が2024年12月11日に誕生します!

「ドンキーコング」と仲間たちが暮らす緑豊かなジャングルが広がる新エリア『ドンキーコング・カントリー』

飲食・物販体験や革新的なコースター型のライド・アトラクションなどのテーマパーク体験によって、ドンキーコングの世界を全身で楽しむことができます。

『ドンキーコング・カントリー』12月11日オープン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』 『ドンキーコング・カントリー』12月11日オープン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』 続きを見る

『ドンキーコング・カントリー』の開業に先駆け、新エリアの“アソビの本能が大爆走”するワイルドな体験の数々を集結させた「公式攻略ガイド」を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNS上で公開!

公式攻略ガイドでは、あらゆるアングルからみた新エリアの魅力がパークのオリジナルの視点で解説されています。

“ほんとうに会える”「ドンキーコング」が住むジャングルの探索ガイドはもちろん、ゲストが全身で体験できる「ドンキーコング」の世界の要素を詳しく紹介。

さらに、2021年の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業時に“次世代テーマパーク体験”として発表された、スマートフォンと連動して遊べる“アクティビティ”体験が新エリアでパワーアップ、それらを徹底的に楽しむコツも集結しています。

“アソビの本能が大爆走”するワイルドな大冒険に必要な情報に加えて、こだわりぬいたエリアにどっぷり浸ることができる豆知識も徹底解説してお届け。

公式攻略ガイドを読むことで、スケールアップした『スーパー・ニンテンドー・ワールド』体験のための予習をすることができます☆

超興奮、超感動の新エリア体験には欠かせないツールとして公開された、公式攻略ガイド。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式SNSにて公開されている『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』公式攻略ガイドの紹介でした☆

