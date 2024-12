BetaNewsは12月6日(米国時間)、「Dodgy Windows 11 update? Microsoft suggests you use the ‘Fix problems using Windows Update’ option」において、MicrosoftがWindows Updateの問題解決にWindows Updateを推奨したと伝えた。奇妙に聞こえる話だが、オペレーティングシステムのインプレースアップグレードを意味しており、問題解決に有効な場合があるという。Dodgy Windows 11 update? Microsoft suggests you use the ‘Fix problems using Windows Update’ option