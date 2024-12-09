“新クラブW杯”全63試合のマッチスケジュールが発表!! 浦和初戦は日本時間早朝、大会2日目にパリSG対アトレティコ
国際サッカー連盟(FIFA)は7日、アメリカで行われるFIFAクラブワールドカップ2025のマッチスケジュールを公開した。
今大会よりクラブW杯は4年に1度の開催となり、出場チームが「32」に拡大された。来年6月16日に開幕して7月14日(日本時間)に決勝が行われる。
以下、全試合のマッチスケジュール(すべて日本時間)
【グループリーグ】
2025年6月15日(日)
[A組]
アルアハリ 9:00 インテル・マイアミ [マイアミ/ハードロックS]
6月16日(月)
[A組]
パルメイラス 7:00 ポルト [ニュージャージー/メットライフS]
[B組]
パリSG 4:00 アトレティコ・マドリー [ロサンゼルス/ローズ・ボウルS]
ボタフォゴ 11:00 シアトル・サウンダーズ [シアトル/ルーメンF]
[C組]
バイエルン 1:00 オークランド・シティ [シンシナティ/TQLスタジアム]
6月17日(火)
[C組]
ボカ・ジュニアーズ 7:00 ベンフィカ [ハードロックS]
[D組]
チェルシー 4:00 クラブ・レオン [アトランタ/メルセデス・ベンツS]
フラメンゴ 10:00 エスペランス [フィラデルフィア/リンカーン・フィナンシャルF]
6月18日(水)
[E組]
リバープレート 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]
モンテレイ 10:00 インテル [ローズ・ボウルS]
[F組]
フルミネンセ 1:00 ドルトムント [メットライフS]
蔚山HD 7:00 マメロディ・サンダウンズ [オーランド/Inter&Coスタジアム]
6月19日(木)
[G組]
マンチェスター・シティ 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]
アルアイン 10:00 ユベントス [ワシントンD.C./アウディF]
[H組]
レアル・マドリー 4:00 アルヒラル [ハードロックS]
パチューカ 7:00 ザルツブルク [TQLスタジアム]
6月20日(金)
[A組]
パルメイラス 1:00 アルアハリ [メットライフS]
インテル・マイアミ 4:00 ポルト [メルセデス・ベンツS]
[B組]
シアトル・サウンダーズ 7:00 アトレティコ・マドリー [ルーメンF]
パリSG 10:00 ボタフォゴ [ローズ・ボウルS]
6月21日(土)
[C組]
ベンフィカ 1:00 オークランド・シティ [Inter&Coスタジアム]
バイエルン 10:00 ボカ・ジュニアーズ [ハードロックS]
[D組]
フラメンゴ 3:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]
クラブ・レオン 7:00 エスペランス [ナッシュビル/ジオディス・パーク]
6月22日(日)
[E組]
インテル 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]
リバープレート 10:00 モンテレイ [ローズボウルS]
[F組]
マメロディ・サンダウンズ 1:00 ドルトムント [TQLスタジアム]
フルミネンセ 7:00 蔚山HD [メットライフS]
6月23日(月)
[G組]
ユベントス 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]
マンチェスター・シティ 10:00 アルアイン [メルセデス・ベンツS]
[H組]
レアル・マドリー 4:00 パチューカ [シャーロット/バンク・オブ・アメリカS]
ザルツブルク 7:00 アルヒラル [アウディF]
6月24日(火)
[A組]
インテル・マイアミ 10:00 パルメイラス [ハードロックS]
ポルト 10:00 アルアハリ [メットライフS]
[B組]
シアトル・サウンダーズ 4:00 パリSG [ルーメンF]
アトレティコ・マドリー 4:00 ボタフォゴ
6月25日(水)
[C組]
オークランド・シティ 4:00 ボカ・ジュニアーズ [ジオディス・パーク]
ザルツブルク 4:00 バイエルン [バンク・オブ・アメリカS]
[D組]
クラブ・レオン 10:00 フラメンゴ [オーランド/キャンピング・ワールドS]
エスペランス 10:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]
6月26日(木)
[E組]
インテル 10:00 リバープレート [ルーメンF]
浦和レッズ 10:00 モンテレイ [ローズ・ボウルS]
[F組]
ドルトムント 4:00 蔚山HD [TQLスタジアム]
マメロディ・サンダウンズ 4:00 フルミネンセ [ハードロックS]
6月27日(金)
[G組]
ユベントス 4:00 マンチェスター・シティ [キャンピング・ワールドS]
ウィダード・カサブランカ 4:00 アルアイン [アウディF]
[H組]
アルヒラル 10:00 パチューカ [ジオディス・パーク]
ザルツブルク 10:00 レアル・マドリー [リンカーン・フィナンシャルF]
【決勝トーナメント1回戦】
6月29日(日)
[1]A組1位 1:00 B組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]
[2]C組1位 5:00 D組2位 [バンク・オブ・アメリカS]
6月30日(月)
[3]B組1位 1:00 A組2位 [メルセデス・ベンツS]
[4]D組1位 5:00 C組2位 [ハードロックS]
7月1日(火)
[5]E組1位 4:00 F組2位 [バンク・オブ・アメリカS]
[6]G組1位 10:00 H組2位 [キャンピング・ワールドS]
7月2日(水)
[7]H組1位 4:00 G組2位 [ハードロックS]
[8]F組1位 10:00 E組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]
【準々決勝]
7月5日(土)
[9]5の勝者 4:00 6の勝者 [キャンピング・ワールドS]
[10]1の勝者 10:00 2の勝者 [リンカーン・フィナンシャルF]
7月6日(日)
[11]3の勝者 1:00 4の勝者 [バンク・オブ・アメリカS]
[12]7の勝者 5:00 8の勝者 [メットライフS]
【準決勝】
7月9日(水)
[13]9の勝者 4:00 10の勝者 [メットライフS]
[14]11の勝者 4:00 12の勝者 [メットライフS]
【決勝】
7月14日(月)
13の勝者 4:00 14の勝者 [メットライフS]
今大会よりクラブW杯は4年に1度の開催となり、出場チームが「32」に拡大された。来年6月16日に開幕して7月14日(日本時間)に決勝が行われる。
以下、全試合のマッチスケジュール(すべて日本時間)
【グループリーグ】
2025年6月15日(日)
アルアハリ 9:00 インテル・マイアミ [マイアミ/ハードロックS]
6月16日(月)
[A組]
パルメイラス 7:00 ポルト [ニュージャージー/メットライフS]
[B組]
パリSG 4:00 アトレティコ・マドリー [ロサンゼルス/ローズ・ボウルS]
ボタフォゴ 11:00 シアトル・サウンダーズ [シアトル/ルーメンF]
[C組]
バイエルン 1:00 オークランド・シティ [シンシナティ/TQLスタジアム]
6月17日(火)
[C組]
ボカ・ジュニアーズ 7:00 ベンフィカ [ハードロックS]
[D組]
チェルシー 4:00 クラブ・レオン [アトランタ/メルセデス・ベンツS]
フラメンゴ 10:00 エスペランス [フィラデルフィア/リンカーン・フィナンシャルF]
6月18日(水)
[E組]
リバープレート 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]
モンテレイ 10:00 インテル [ローズ・ボウルS]
[F組]
フルミネンセ 1:00 ドルトムント [メットライフS]
蔚山HD 7:00 マメロディ・サンダウンズ [オーランド/Inter&Coスタジアム]
6月19日(木)
[G組]
マンチェスター・シティ 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]
アルアイン 10:00 ユベントス [ワシントンD.C./アウディF]
[H組]
レアル・マドリー 4:00 アルヒラル [ハードロックS]
パチューカ 7:00 ザルツブルク [TQLスタジアム]
6月20日(金)
[A組]
パルメイラス 1:00 アルアハリ [メットライフS]
インテル・マイアミ 4:00 ポルト [メルセデス・ベンツS]
[B組]
シアトル・サウンダーズ 7:00 アトレティコ・マドリー [ルーメンF]
パリSG 10:00 ボタフォゴ [ローズ・ボウルS]
6月21日(土)
[C組]
ベンフィカ 1:00 オークランド・シティ [Inter&Coスタジアム]
バイエルン 10:00 ボカ・ジュニアーズ [ハードロックS]
[D組]
フラメンゴ 3:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]
クラブ・レオン 7:00 エスペランス [ナッシュビル/ジオディス・パーク]
6月22日(日)
[E組]
インテル 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]
リバープレート 10:00 モンテレイ [ローズボウルS]
[F組]
マメロディ・サンダウンズ 1:00 ドルトムント [TQLスタジアム]
フルミネンセ 7:00 蔚山HD [メットライフS]
6月23日(月)
[G組]
ユベントス 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]
マンチェスター・シティ 10:00 アルアイン [メルセデス・ベンツS]
[H組]
レアル・マドリー 4:00 パチューカ [シャーロット/バンク・オブ・アメリカS]
ザルツブルク 7:00 アルヒラル [アウディF]
6月24日(火)
[A組]
インテル・マイアミ 10:00 パルメイラス [ハードロックS]
ポルト 10:00 アルアハリ [メットライフS]
[B組]
シアトル・サウンダーズ 4:00 パリSG [ルーメンF]
アトレティコ・マドリー 4:00 ボタフォゴ
6月25日(水)
[C組]
オークランド・シティ 4:00 ボカ・ジュニアーズ [ジオディス・パーク]
ザルツブルク 4:00 バイエルン [バンク・オブ・アメリカS]
[D組]
クラブ・レオン 10:00 フラメンゴ [オーランド/キャンピング・ワールドS]
エスペランス 10:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]
6月26日(木)
[E組]
インテル 10:00 リバープレート [ルーメンF]
浦和レッズ 10:00 モンテレイ [ローズ・ボウルS]
[F組]
ドルトムント 4:00 蔚山HD [TQLスタジアム]
マメロディ・サンダウンズ 4:00 フルミネンセ [ハードロックS]
6月27日(金)
[G組]
ユベントス 4:00 マンチェスター・シティ [キャンピング・ワールドS]
ウィダード・カサブランカ 4:00 アルアイン [アウディF]
[H組]
アルヒラル 10:00 パチューカ [ジオディス・パーク]
ザルツブルク 10:00 レアル・マドリー [リンカーン・フィナンシャルF]
【決勝トーナメント1回戦】
6月29日(日)
[1]A組1位 1:00 B組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]
[2]C組1位 5:00 D組2位 [バンク・オブ・アメリカS]
6月30日(月)
[3]B組1位 1:00 A組2位 [メルセデス・ベンツS]
[4]D組1位 5:00 C組2位 [ハードロックS]
7月1日(火)
[5]E組1位 4:00 F組2位 [バンク・オブ・アメリカS]
[6]G組1位 10:00 H組2位 [キャンピング・ワールドS]
7月2日(水)
[7]H組1位 4:00 G組2位 [ハードロックS]
[8]F組1位 10:00 E組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]
【準々決勝]
7月5日(土)
[9]5の勝者 4:00 6の勝者 [キャンピング・ワールドS]
[10]1の勝者 10:00 2の勝者 [リンカーン・フィナンシャルF]
7月6日(日)
[11]3の勝者 1:00 4の勝者 [バンク・オブ・アメリカS]
[12]7の勝者 5:00 8の勝者 [メットライフS]
【準決勝】
7月9日(水)
[13]9の勝者 4:00 10の勝者 [メットライフS]
[14]11の勝者 4:00 12の勝者 [メットライフS]
【決勝】
7月14日(月)
13の勝者 4:00 14の勝者 [メットライフS]