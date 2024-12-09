　国際サッカー連盟(FIFA)は7日、アメリカで行われるFIFAクラブワールドカップ2025のマッチスケジュールを公開した。

　今大会よりクラブW杯は4年に1度の開催となり、出場チームが「32」に拡大された。来年6月16日に開幕して7月14日(日本時間)に決勝が行われる。

　以下、全試合のマッチスケジュール(すべて日本時間)

【グループリーグ】

2025年6月15日(日)

[A組]

アルアハリ 9:00 インテル・マイアミ [マイアミ/ハードロックS]

6月16日(月)

[A組]

パルメイラス 7:00 ポルト [ニュージャージー/メットライフS]

[B組]

パリSG 4:00 アトレティコ・マドリー [ロサンゼルス/ローズ・ボウルS]

ボタフォゴ 11:00 シアトル・サウンダーズ [シアトル/ルーメンF]

[C組]

バイエルン 1:00 オークランド・シティ [シンシナティ/TQLスタジアム]

6月17日(火)

[C組]

ボカ・ジュニアーズ 7:00 ベンフィカ [ハードロックS]

[D組]

チェルシー 4:00 クラブ・レオン [アトランタ/メルセデス・ベンツS]

フラメンゴ 10:00 エスペランス [フィラデルフィア/リンカーン・フィナンシャルF]

6月18日(水)

[E組]

リバープレート 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]

モンテレイ 10:00 インテル [ローズ・ボウルS]

[F組]

フルミネンセ 1:00 ドルトムント [メットライフS]

蔚山HD 7:00 マメロディ・サンダウンズ [オーランド/Inter&Coスタジアム]

6月19日(木)

[G組]

マンチェスター・シティ 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]

アルアイン 10:00 ユベントス [ワシントンD.C./アウディF]

[H組]

レアル・マドリー 4:00 アルヒラル [ハードロックS]

パチューカ 7:00 ザルツブルク [TQLスタジアム]

6月20日(金)

[A組]

パルメイラス 1:00 アルアハリ [メットライフS]

インテル・マイアミ 4:00 ポルト [メルセデス・ベンツS]

[B組]

シアトル・サウンダーズ 7:00 アトレティコ・マドリー [ルーメンF]

パリSG 10:00 ボタフォゴ [ローズ・ボウルS]

6月21日(土)

[C組]

ベンフィカ 1:00 オークランド・シティ [Inter&Coスタジアム]

バイエルン 10:00 ボカ・ジュニアーズ [ハードロックS]

[D組]

フラメンゴ 3:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]

クラブ・レオン 7:00 エスペランス [ナッシュビル/ジオディス・パーク]

6月22日(日)

[E組]

インテル 4:00 浦和レッズ [ルーメンF]

リバープレート 10:00 モンテレイ [ローズボウルS]

[F組]

マメロディ・サンダウンズ 1:00 ドルトムント [TQLスタジアム]

フルミネンセ 7:00 蔚山HD [メットライフS]

6月23日(月)

[G組]

ユベントス 1:00 ウィダード・カサブランカ [リンカーン・フィナンシャルF]

マンチェスター・シティ 10:00 アルアイン [メルセデス・ベンツS]

[H組]

レアル・マドリー 4:00 パチューカ [シャーロット/バンク・オブ・アメリカS]

ザルツブルク 7:00 アルヒラル [アウディF]

6月24日(火)

[A組]

インテル・マイアミ 10:00 パルメイラス [ハードロックS]

ポルト 10:00 アルアハリ [メットライフS]

[B組]

シアトル・サウンダーズ 4:00 パリSG [ルーメンF]

アトレティコ・マドリー 4:00 ボタフォゴ

6月25日(水)

[C組]

オークランド・シティ 4:00 ボカ・ジュニアーズ [ジオディス・パーク]

ザルツブルク 4:00 バイエルン [バンク・オブ・アメリカS]

[D組]

クラブ・レオン 10:00 フラメンゴ [オーランド/キャンピング・ワールドS]

エスペランス 10:00 チェルシー [リンカーン・フィナンシャルF]

6月26日(木)

[E組]

インテル 10:00 リバープレート [ルーメンF]

浦和レッズ 10:00 モンテレイ [ローズ・ボウルS]

[F組]

ドルトムント 4:00 蔚山HD [TQLスタジアム]

マメロディ・サンダウンズ 4:00 フルミネンセ [ハードロックS]

6月27日(金)

[G組]

ユベントス 4:00 マンチェスター・シティ [キャンピング・ワールドS]

ウィダード・カサブランカ 4:00 アルアイン [アウディF]

[H組]

アルヒラル 10:00 パチューカ [ジオディス・パーク]

ザルツブルク 10:00 レアル・マドリー [リンカーン・フィナンシャルF]

【決勝トーナメント1回戦】

6月29日(日)

[1]A組1位 1:00 B組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]

[2]C組1位 5:00 D組2位 [バンク・オブ・アメリカS]

6月30日(月)

[3]B組1位 1:00 A組2位 [メルセデス・ベンツS]

[4]D組1位 5:00 C組2位 [ハードロックS]

7月1日(火)

[5]E組1位 4:00 F組2位 [バンク・オブ・アメリカS]

[6]G組1位 10:00 H組2位 [キャンピング・ワールドS]

7月2日(水)

[7]H組1位 4:00 G組2位 [ハードロックS]

[8]F組1位 10:00 E組2位 [リンカーン・フィナンシャルF]

【準々決勝]

7月5日(土)

[9]5の勝者 4:00 6の勝者 [キャンピング・ワールドS]

[10]1の勝者 10:00 2の勝者 [リンカーン・フィナンシャルF]

7月6日(日)

[11]3の勝者 1:00 4の勝者 [バンク・オブ・アメリカS]

[12]7の勝者 5:00 8の勝者 [メットライフS]

【準決勝】

7月9日(水)

[13]9の勝者 4:00 10の勝者 [メットライフS]

[14]11の勝者 4:00 12の勝者 [メットライフS]

【決勝】

7月14日(月)

13の勝者 4:00 14の勝者 [メットライフS]