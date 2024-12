アロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」にて、クリスマスだけの優雅なディナーブッフェを開催。

輝くイルミネーションの中、大切な人と心温まるフェスティブディナーブッフェを楽しめます!

アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」クリスマスディナーブッフェ

日付:2024年12月24日(火)、12月25日(水)

時間:17:30〜22:00(L.O. 21:00)

価格:

・ディナーブッフェ 7,500円(税・サ込)、6歳から12歳まで 3,750円、5歳以下 無料

・ディナーブッフェ+シャンパン(1杯)9,500円(税・サ込)

・ディナーブッフェ+飲み放題 9,500円(税・サ込)

場所:The WAREHOUSE

アロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」では、2024年12月24日・25日に、クリスマスディナーブッフェを開催。

広々とした空間の中でジングルベルが鳴り響く時、大切な人と優雅な時間を楽しめるディナーです。

心を込めて作られたクリスマス料理を味わい、1年の終わりを大切な人と祝い合える、贅沢なひとときを過ごせます☆

クリスマスブッフェメニュー

クリスマスブッフェメニュー:

・ローストターキー

・ローストビーフ

・アクアパッツァ

・豚肩肉と野菜のプロジェット

・ペンネグラタン

・サーモンクリームシチュー

・イカ墨のパエリア

・バーニャカウダ

・パンプキンスープ

・フライドチキンとポテトフライ

・ブッシュドノエル

・サラダバー

アロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」が、2024年12月24日と25日に提供する「クリスマスディナーブッフェ」

厳選された食材を使い、心を込めて作られた料理で、お祝いムードを盛り上げます!

ローストターキーやローストビーフ、フライドチキンにロールケーキなど、クリスマスに人気の料理に加えてレストランのランチ名物であるサラダバーも楽しめるラインナップ。

シャンパンや飲み放題付きのプランもあり、大切な人と過ごす特別なひとときにぴったりのディナーブッフェです☆

大切な人と優雅なひとときを過ごせる、2日間だけのフェスティブディナーブッフェ。

アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」のクリスマスディナーブッフェは、2024年12月24日・12月25日に開催です☆

