¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯à¤ª¸¤ÍÍá¤Ë5.6Ëü¿Í¤Û¤Û¤¨¤à¡¡¡Ö»ô¤¤¼ç¤Î°Ò¸·¤È¤Ï¡×¡ÖÁá¤¯¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
»ô¤¤¼ç¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢°¦¸¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆºÂ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎËµ¤é¤ËºÂ¤Ã¤¿¤êÂ¸µ¤Ë¤è¤ê¤½¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¶²¤é¤¯¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤ª¤â¤Á¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷gorlden_omochi¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î28Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£
¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¿Í´Ö¤Î´é¤Î¾å¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤¬Æ²¡¹¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬»ä¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¤³¤Î°¦¤é¤·¤¤àÄÁ¹ÔÆ°á¤Î¼ç¤Ï¡¢1ºÐ7¤«·î¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸µµ¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÍÛµ¤¤À¤¬¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥Ó¥Ó¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤ò¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä»ý¤Á¾å¤²¡¢1¡Á2²ó¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤¿¸å¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¾è¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¸å¤º¤µ¤ê¤·¤ÆºÂ¤Ã¤¿·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É²¼¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤ª¤â¤Á¤¯¤ó¤¬ÂÎ¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤À¤¬¡¢¡Ö´é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤Ø¤ÎàÃåºÂá¤Ë¤Ï5Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î6ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤È¤ë£÷£÷¡×
¡Ö»ô¤¤¼ç¤Î°Ò¸·¤È¤Ï¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»ØÄêºÂÀÊ¡×
¡Öº£¤«¤é¤³¤³¤ò²æ¤é¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤¹¤ë¡ª¡ª¡×
¡ÖÁá¤¯¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î´é¤À¡£º£¸å¡¢¥³¥³¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â......¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë