6日に亡くなった俳優・歌手の中山美穂さんとWANDSのシングル「世界中の誰よりきっと」(キングレコード/2011年12月15日配信開始)が、2488DLを記録し、12月8日確定の12月7日付「オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング」で2位にランクイン。12月5日付では圏外だったが、前日12月6日付では6位に急上昇、そして12月7日付では2位に順位を上げた。

また中山さんの「ただ泣きたくなるの」(キングレコード/2011年12月15日配信開始)は、1612DLを記録し、12月7日付の同ランキングで4位にランクイン。この「ただ泣きたくなるの」含む中山美穂さん名義6作品と、中山美穂 & WANDS「世界中の誰よりきっと」、中山美穂 with Mayo「未来へのプレゼント」という関連計8作品が、同ランキングTOP50入りとなった。■12月7日付「オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング」より中山美穂さん関連作品/2位:2488DL 中山美穂 & WANDS「世界中の誰よりきっと」(2011年12月15日配信開始)、4位:1612DL 中山美穂「ただ泣きたくなるの」(2011年12月15日配信開始)、9位:898DL 中山美穂「遠い街のどこかで…」(2011年12月15日配信開始)、11位:843DL 中山美穂「You're My Only Shinin' Star」(2011年12月15日配信開始)、31位:223DL 中山美穂「色・ホワイトブレンド」(2011年12月15日配信開始)、38位:199DL 中山美穂「WAKU WAKUさせて」(2011年12月15日配信開始)、41位:182DL 中山美穂 with Mayo「未来へのプレゼント」(2011年12月15日配信開始)、45位:178DL 中山美穂「ツイてるねノッてるね」(2011年12月15日配信開始)<クレジット:オリコン調べ(2024年12月7日付)>