メタバース・xR関連の拡張体験技術を活用した事例！拡張体験デザイン協会DAAX公開セミナー2024 Vol. 2

拡張体験デザイン協会は、2024年12月20日に無料オンラインセミナー「拡張体験デザイン協会DAAX公開セミナー2024 Vol. 2」〜サイバーフィジカル社会において新たな体験価値をどうデザインするか?〜を開催します。

拡張体験デザイン協会DAAX公開セミナー2024 Vol. 2

日時 : 2024年12月20日(金)13:00-16:00

参加費 : 無料

主催 : 国立研究開発法人産業技術総合研究所人間拡張研究センター

産総研コンソーシアム 拡張体験デザイン協会(略称DAAX)

開催方式 : オンライン開催(Zoomウェビナー)

このセミナーは産業界、学術界、メディア、行政、自治体関係者、学生など幅広い視聴者に多数参加いただいている毎年恒例のオンラインイベントになります。

国研や民間企業の最先端の技術の紹介から、アバターやメタバースの国際規格に関する動向の紹介、拡張体験デザイン協会DAAX Good Experience Design賞とその学生賞の募集の告知など、今、押さえておきたい情報を凝縮して紹介します。

■こんな方へおすすめ

・メタバース・xR(VR, AR, MR等)などの拡張体験技術を活用した最新事例を知りたい方

・拡張体験技術の開発や体験のデザインをされている方

・拡張体験技術を活用したサービスを提供しており、クライアントへの導入提案でお困りの方

・拡張体験技術を活用したビジネスはしていないが、今後、ビジネスに関心がある方

・拡張体験技術を活用したサービス提供している、提供を検討したい公的機関や自治体の方

・研究や事業開発のために、共同研究先として組めそうな企業や公的機関をお探しの方

・研究内容を企業とともに社会実装につなげたいと思っている研究者の方

・関連する研究をされている学生の方

■セミナー概要

VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、空間コンピューティングといったxR関連技術は、要素技術開発のフェーズから、技術を選択統合して新しい体験をデザインすることで普及利用を進めるフェーズに入り、サイバーフィジカル社会における、新しい体験価値を創出する“拡張体験デザイン”への期待が高まっています。

しかし、どのように体験をデザインすれば良いのか、どんなリスクが伴うのか、またサービス導入前の生活者の受け入れ度をどう評価すれば良いのか、といった点で悩む方々も多いでしょう。

拡張体験デザイン協会では、民間企業、学術機関、国や自治体と連携し、ユーザー視点で次世代の体験価値をデザインすることを目指しています。

さらに、そのデザインの効果やリスクを評価する国際的な基準の確立も目指しています。

本セミナーでは、拡張体験デザインに関する研究開発や事業をされている株式会社電通デジタル秋間健人様とティフォン株式会社深澤研様から先進事例を紹介いただきます。

また、DAAX正会員メンバーで取り組むVR実証フィールドやフィールドを活用した合同研究の最新報告、そして、業界関係者とともに進めているxRにおけるユーザインターフェースとしてのアバターの設計と機能を整理した国際標準規格の開発について紹介します。

メタバースやxR関連のお仕事をご担当・実践されている、仕事を通してメタバースやxR関連の技術開発や体験のデザインをされている、研究をされている方はもちろん、これから取り組もうとされている方にも、是非ご覧いただきたい内容となっています。

■タイムスケジュール

13:00 - 13:10 開催概要

13:10 - 13:25 会長挨拶(DAAX会長 持丸 正明)

13:25 - 13:45 DAAX活動紹介(DAAX運営委員長 大山 潤爾)

13:45 - 14:25 正会員の取り組み紹介(株式会社KDDI総合研究所/

大日本印刷株式会社/マツダ株式会社/三菱電機株式会社)

14:35 - 14:55 基調講演(株式会社電通デジタル 秋間 健人様)

15:00 - 15:20 基調講演(ティフォン株式会社 深澤 研様)

15:30 - 15:50 アバター標準化動向(ISO IEC/SC35 国内委員長 大山 潤爾)

15:50 - 15:55 DAAX Good Experience Design賞(本賞/学生賞)の募集案内

15:55 - 16:00 クロージング

■主催

国立研究開発法人産業技術総合研究所人間拡張研究センター

産総研コンソーシアム 拡張体験デザイン協会(略称DAAX)

https://unit.aist.go.jp/harc/daax/d_cns_index.html

■後援

サイバーフィジカル心理学研究会

■アバター標準化国内検討委員会事務局(本プレスリリースに関するお問い合わせ先)

一般財団法人デジタルコンテンツ協会

技術部 須藤

e-mail: daax@ml.dcaj.or.jp

TEL : 03-3512-3901

