公益社団法人企業情報化協会(IT協会)は2024年度(第42回)IT賞において、36件の受賞が決定。

IT協会「第40回IT戦略総合大会」

2024年度IT賞表彰式典・受賞記念講演会

日程 :2025年1月30日(木)・1月31日(金)

主催 :公益社団法人企業情報化協会(通称:IT協会)

開催方法:会場 … ザ・プリンス パークタワー東京(東京都港区)

オンライン … Zoomによるライブ配信

公益社団法人企業情報化協会(IT協会)は2024年度(第42回)IT賞において、36件の受賞が決定しました。

IT賞は、IT協会がわが国の産業界において、“ITを活用した経営革新”に顕著な努力を払い優れた成果をあげたと認めうる企業・団体に対し授与している表彰制度で、昭和58年の第1回より2024年で42回目を迎えます。

2024年度は、IT賞審査委員会(委員長:萩野 達也 慶應義塾大学環境情報学部 名誉教授)による厳正な審査の結果、IT最優秀賞に日本たばこ産業、西日本旅客鉄道の2件が受賞したほか、IT優秀賞に計3件、IT賞に計19件、IT奨励賞に計12件、合計36件が受賞しました。

2025年1月30日(木)・31日(金)に開催される同協会主催「第40回IT戦略総合大会(ITMC2025)」(会場:東京・港区「ザ・プリンス パークタワー東京」)の会期内にて、表彰式典ならびに記念講演を行います。

表彰式典には各社の代表者が出席を予定しています。

■2024年度(第42回)IT賞受賞企業

IT最優秀賞(マネジメント領域)

日本たばこ産業株式会社

IT最優秀賞(顧客・事業機能領域)

西日本旅客鉄道株式会社

IT優秀賞(マネジメント領域)

損害保険ジャパン株式会社/SOMPOシステムズ株式会社

IT優秀賞(社会課題解決領域)

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

IT優秀賞(オープンイノベーション領域)

企業年金ビジネスサービス株式会社

<マネジメント領域>

IT賞:キリンビール株式会社

東京海上日動システムズ株式会社

東洋紡株式会社

パーソルホールディングス株式会社

三井ダイレクト損害保険株式会社

三井不動産株式会社

明治安田生命保険相互会社

IT奨励賞:イーデザイン損害保険株式会社

MS&ADシステムズ株式会社/三井住友海上火災保険株式会社

日本電気株式会社

<顧客・事業機能領域>

IT賞:パーソルテンプスタッフ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

株式会社ベネッセコーポレーション

IT奨励賞:アフラック生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社

株式会社ベネッセコーポレーション/

ソフトバンクロボティクス株式会社

<社会課題解決領域>

IT賞:株式会社ASAHI Accounting Robot 研究所

株式会社リバスタ

IT奨励賞:アフラック生命保険株式会社

SMBC日興証券株式会社

NTTコムウェア株式会社/インフロニア・ホールディングス株式会社/

株式会社NTTドコモ/NTTコミュニケーションズ株式会社

<トランスフォーメーション領域>

IT賞:株式会社ジェイアール東海ツアーズ

JFEエンジニアリング株式会社

IT奨励賞:株式会社オープンハウスグループ

株式会社 日立システムズ

三井住友ファイナンス&リース株式会社

<オープンイノベーション領域>

IT賞:日本航空株式会社/株式会社JALエンジニアリング

株式会社三井住友フィナンシャルグループ/三井住友カード株式会社/

株式会社日本総合研究所/CCCMKホールディングス株式会社

楽天グループ株式会社

<サステナビリティ領域>

IT賞:NECソリューションイノベータ株式会社

関西電力株式会社/E-Flow合同会社

■IT賞とは

公益社団法人企業情報化協会では、昭和58年3月に設定した情報化優秀企業・自治体・機関・事業所等表彰制度に則り、わが国の産業界において、“ITを活用した経営革新”に顕著な努力を払い優れた成果をあげたと認めうる企業・機関・事業所・部門に対してIT賞を授与しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post IT最優秀賞に日本たばこ産業、西日本旅客鉄道の2件が受賞!IT協会「第40回IT戦略総合大会」 appeared first on Dtimes.