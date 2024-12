注目の新店を一挙ご紹介！ 11月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、11月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年11月1日〜11月30日

【10位】立喰鮨かきだ(東京・渋谷)

第10位は、2024年9月、渋谷駅直結の大型複合施設「渋谷スクランブルスクエア」内にオープンした、気軽においしい寿司を楽しめる「立喰鮨かきだ」です。

立喰鮨かきだ 写真:お店から

【9位】おにぎりこんが 鎌倉店(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆立喰鮨かきだ住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第9位は、2024年10月、鎌倉駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「おにぎりこんが 鎌倉店」。同店は、東京・大塚にある名店「おにぎり ぼんご」直伝のおにぎりを提供するおにぎり専門店です。

おにぎりこんが 鎌倉店 写真:お店から

【8位】ほしのま(東京・入谷)

<店舗情報>◆おにぎりこんが 鎌倉店住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-12-27 鶴ヶ岡会館 1FTEL : 0467-50-0065

第8位は、入谷・鶯谷エリアでおいしいそばを食べるならココと評判の高い「ほしのま」。2024年9月、100mほど離れた場所に移転し、リニューアルオープンしました。

ほしのま 出典:ゆっきょしさん

【7位】茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店(東京・乃木坂)

<店舗情報>◆ほしのま住所 : 東京都台東区根岸4-1-18TEL : 070-9128-2646

第7位は、2024年9月にオープンした、おでん専門店「茅乃舎 だしおでん」です。国産素材にこだわった、風味豊かなだしで知られる「茅乃舎」。そのおいしさを存分に味わえるおでんに着目し、新業態「だしおでん」を開業するに至りました。

茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店 出典:sktm1996さん

【6位】明水然・楽(東京・水天宮前)

<店舗情報>◆茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア B1FTEL : 03-3479-0880

第6位は、2024年9月、東京・水天宮前にオープンした「明水然・楽(ミンスイゼン・ラク)」です。「明水然・楽」は台湾で大ブームとなっている“おまかせ鉄板焼き”のレストラン。2カ月先まで予約がいっぱいという台湾の人気店が待望の日本初上陸です。

明水然・楽 写真:お店から

【5位】crab台風。(東京・蒲田)

<店舗情報>◆明水然・楽住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-12-11 リガーレ日本橋人形町 2F A-204TEL : 050-5594-2614

第5位は、蟹ラーメン専門店として各種メディアでも紹介されるなど注目を集めた人形町の「crab台風。(クラブタイフウ)」。惜しまれながら閉店した同店が、2024年10月に蒲田に移転、新店舗をオープンしました。

crab台風。 出典:マーコラーメンさん

【4位】プリンセスタルト 中目黒(東京・中目黒)

<店舗情報>◆crab台風。住所 : 東京都大田区西蒲田7-67-12 サンコウシックスビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第4位は、2024年9月、中目黒駅から徒歩3分ほど歩いた目黒川沿いにオープンした「プリンセスタルト 中目黒」。至高のフルーツタルトと紅茶が味わえる専門店です。

プリンセスタルト 中目黒 出典:ゆっきょしさん

【3位】PALM(千葉・松戸)

<店舗情報>◆プリンセスタルト 中目黒住所 : 東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワーアネックス 1FTEL : 070-4038-3847

第3位は、2024年9月、千葉・松戸にオープンした、パンマニアの心をときめかせるベーカリー「PALM(パーム)」です。

PALM 出典:spica☆kirariさん

【2位】グランスタ東京(東京・丸の内)

<店舗情報>◆PALM住所 : 千葉県松戸市根本13-1 中銀松戸マンシオン 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第2位は、2024年9月に地下1階のスイーツゾーンがリニューアルオープンした、JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」。待ち合わせスポット「銀の鈴」に隣接するエリアです。

an and an 写真:お店から

【1位】amam dacotan京都(京都・烏丸御池)

第1位に輝いたのは、2024年11月、京都にオープンした「amam dacotan(アマムダコタン)」です。パンのクオリティを何よりも大事にする同店は、京都店を国内最後の出店と予定しているとのこと。関西のみならず全国から注目を集める店になりそうです。

amam dacotan 京都 出典:Kao.rinさん

<店舗情報>◆amam dacotan 京都住所 : 京都府京都市中京区骨屋町141TEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

The post 注目の新店を一挙ご紹介! 11月の「New Open News」ランキング first appeared on 食べログマガジン.