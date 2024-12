コートヤード・バイ・マリオット名古屋が「クリスマス ダイニング 2024」を開催。

大切な方と過ごす心弾むホリデーシーズンにぴったりの、ロマンティックなクリスマスディナーコースやパティシエ特製のクリスマスケーキなどが展開されます☆

コートヤード・バイ・マリオット名古屋「クリスマス ダイニング 2024」

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」にて、ホリデーシーズンを彩る「クリスマス ダイニング 2024」を開催。

ダイニングレストラン「CRUST」とバーラウンジ「The LOUNGE」で、多彩なクリスマスメニューを展開するプロモーションです!

ジャズ演奏も楽しめるロマンティックなクリスマスディナーコースやホリデーシーズンの華やかなムードにぴったりのランチブッフェ、パティシエ特製のクリスマスケーキなどでクリスマスの思い出を演出できます☆

ダイニングレストラン CRUST「クリスマス スペシャルディナー」

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間:

一部 17:00〜19:30/17:30〜20:00/18:00〜20:30

二部 20:00〜22:30/20:30〜23:00

※席の利用は2時間半の2部制

場所:コートヤード・バイ・マリオット名古屋 CRUST(1階)

予約:052-228-2217(レストラン直通)

公式ホームページからの予約限定割引:1人 16,000円を14,400円、1人 17,000円 (ウェルカムドリンク付)を15,300円

※小学生までのお子様限定でミニハンバーガーやエビフライが付いた特別お子様ディナー(1人 5,000円)も用意

メニュー:

アミューズ>・オシェトラキャビア ジャガイモのブリニを添えて<オードブル>・愛知県産絹姫サーモンのマリネ オレンジ風味 蟹のポーピエット・愛知県産のフレッシュ野菜のブーケ<スープ>・名古屋コーチンのコンソメスープ フォアグラのフラン<魚料理>・オマール海老のテルミドール風 エストラゴンとあおさのりのリゾット<お肉料理>・飛騨牛フィレ肉カフェドパリ風 愛知県産温野菜 ペリグーソース<デザート>・バニラと苺のムース ピスタチオアイスクリーム・パン・コーヒー又は紅茶

ダイニングレストラン CRUSTに、シェフこだわりのスペシャルなコース「クリスマス スペシャルディナー」が登場。

クリスマスリースに見立てた彩り鮮やかな前菜をはじめ、メインの飛騨牛フィレ肉のパイ包み焼きやブイヤベースなどが楽しめます。

また、2024年12月24日・25日にはクリスマスソングをはじめとした音楽を楽しめる、ジャズの生演奏も開催予定です!

ダイニングレストラン CRUST「クリスマスランチブッフェ”ワールドトリート&スイーツ”−アルプス地方−」

期間:2024年12月24日(火)・25日(水)

料金:大人5500円、お子様(6〜12歳)2,750円

場所:コートヤード・バイ・マリオット名古屋 CRUST(1階)

予約:052-228-2217(レストラン直通)

2024年12月24日・25日は、クリスマスバーションの特別なランチブッフェを実施。

スイスやドイツなど、アルプス山脈を巡る国々の料理を楽しめます。

また、ライブステーションに登場する、寒い冬にぴったりな熱々チーズと一緒に楽しむラクレットチーズ注目です☆

バーラウンジ The LOUNGE「2024クリスマスケーキ」

予約期間:〜2024年12月15日(日)15:00まで

引渡し日時:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)11:00〜20:00

場所:コートヤード・バイ・マリオット名古屋 THE LOUNGE(1階)

予約:THE LOUNGE店頭または電話 (052-228-2217)

※Marriott Bonvoy ポイント、Club Marriottの割引は対象外

バーラウンジ「The LOUNGE」に、2種類のクリスマスケーキがラインナップ。

2024年は、”クリスマス ストロベリー”と”ピスタチオベリー”のケーキで、特別な一日を華やかにお祝いできます。

ジャズ演奏も楽しめるロマンティックなクリスマスディナーコースや、パティシエ特製のクリスマスケーキなどで、大切な人との心弾むホリデーシーズン。

コートヤード・バイ・マリオット名古屋の「クリスマス ダイニング 2024」は、2024年12月25日まで開催です!

