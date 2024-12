革製品が本物である証！本服装ベルト工業連合会「レザーマークの革ベルト」

日本服装ベルト工業連合会は、ギフト需要の高まるクリスマスや12月10日のベルトの日に向け、レザーマークの革ベルトの販売強化を2024年11月より実施しています。

日本服装ベルト工業連合会「レザーマークの革ベルト」

■ベルトを“レザーマーク”で確認しよう

レザーマークは天然皮革の表示マークです。

革製品の衣料、ベルト、かばんなどの皮革製品が本物であることを証明する、国際的に使用されているシンボルマークです。

日本服装ベルト工業連合会は、消費者が安心してベルトを購入出来るよう、安心の目印としてレザーマークの入ったタグを添付しています。

“おしゃれ”と一言でいっても、ジャケットやスラックスなどの場合は“着こなしの妙”というものが大変重要になりますが、ベルトや靴の場合は“着こなし”より“品物の良し悪し”がストレートに表れてしまうアイテムだと言えます。

