芳醇なスモークの香りと程良い塩味！藤屋「スモークダック」

藤屋が製造販売する「スモークダック」を藤屋オンラインショップで2024年12月9日(月)から200羽限定で販売開始します。

藤屋「スモークダック」

価格 :4,000円(税込、送料別途※)

※他商品などと合わせて8,000円以上購入頂くと送料無料

規格 :約1.2kg/羽、長さ約26cm、横幅約18cm、高さ約10cm

保存方法 :冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。

原材料名 :あい鴨肉(タイ産)、食塩、糖類/リン酸塩(Na)、

調味料(アミノ酸等)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K)、

香辛料抽出物、甘味料(ステビア、甘草)

アレルギー物質:無し(特定原材料28品目)

賞味期限 :製造より1か年

●詳細情報

販売開始日: 2024年12月9日(月)

販売数量 : 限定200羽

販売方法 : オンラインショップにて

クリスマスなどのパーティーで定番のローストチキンより、パーティーをグレードアップさせたい方に向けた数量限定販売です。

1羽で約4〜5名分の大きさ(骨など全て含めて約1.2kg/羽)になります。

●スモークダックとは

厳選したタイ産のダック(あい鴨)を1羽丸ごとスモーク(燻製)しています。

製造工程は、アレルギー物質(特定原材料28品目)を使用せず、下処理からスモークまで同社工場で製造しています。

芳醇なスモークの香りと程良い塩味が効いていますので、そのまま楽しめます。

●お召し上がり方

(1) 袋のまま冷蔵庫内で1〜2日かけて解凍します。

(2) 解凍後、袋を開け耐熱皿にのせオーブンで加熱します(170℃の予熱後、170℃で表面20分、裏面20分加熱します)。

(3) 加熱が終わったら、加熱したブロッコリーなどを添えてパーティーのメインディッシュの完成です。

