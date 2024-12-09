＜個人投資家の予想＞ 12月09日 14時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7578) ニチリョク 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(9501) 東電ＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3193) エターナルＧ 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
(4687) ＴＤＣソフト 東証プライム
(3989) シェアテク 東証グロース
(9362) 兵機海 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7578) ニチリョク 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(9501) 東電ＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3193) エターナルＧ 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
(4687) ＴＤＣソフト 東証プライム
(3989) シェアテク 東証グロース
(9362) 兵機海 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS