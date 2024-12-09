＜個人投資家の予想＞ 12月09日 14時 ＜個人投資家の予想＞ 12月09日 14時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(7578) ニチリョク 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード

(4597) ソレイジア 東証グロース

(9501) 東電ＨＤ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3193) エターナルＧ 東証プライム

(4597) ソレイジア 東証グロース

(4687) ＴＤＣソフト 東証プライム

(3989) シェアテク 東証グロース

(9362) 兵機海 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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