■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(7578) ニチリョク　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(9501) 東電ＨＤ　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3193) エターナルＧ　 東証プライム
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(4687) ＴＤＣソフト　 東証プライム
(3989) シェアテク　　 東証グロース
(9362) 兵機海　　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS