NHK『The Covers』新春スペシャルに堺正章、ミッキー吉野、シシド・カフカ、トータス松本、真心ブラザーズが登場

■『The Covers』にて、堺正章 to MAGNETSが初お披露目!

NHKBSで放送中の音楽番組『The Covers』。2025年のスタートを飾る新年の初回は、2週にわたり、新春にふさわしいビッグレジェンドを迎えて「新春スペシャル」が放送される。

ゲストは、堺正章が“生涯最後のバンドがやりたい”という思いから結成したバンド・堺正章 to MAGNETS(読み:さかいまさあきとマグネッツ)。『カバーズ』で初お披露目となる。

メンバーは、60年代のGSブームを牽引したザ・スパイダースとして一世を風靡して以来、歌手・俳優・司会者として活躍する、日本を代表するエンターテイナー堺正章。2025年に結成50年を迎えるゴダイゴのキーボーディストであり、数々の名曲を生みだした作編曲家・ミッキー吉野。そして、俳優・ドラマーとして多才な活躍を続けるシシド・カフカの3人。

さらにトリビュートゲストとして、ザ・スパイダースとゴダイゴをリスペクトする、トータス松本、真心ブラザーズもスペシャル出演する。

堺正章・ミッキー吉野というふたりのビッグレジェンドを中心に、放送100年の音楽史に刻まれるザ・スパイダースとゴダイゴの、音楽的功績と彼らの音楽原点に迫る。

第1夜は、堺正章 to MAGNETSで、堺正章主演ドラマ『西遊記』のオープニングテーマとしてヒットしたゴダイゴの名曲「モンキー・マジック」を披露。堺正章とミッキー吉野による貴重なカバーコラボで贈られる。

そして、堺正章 to MAGNETSと、トータス松本、真心ブラザーズのスペシャルコラボレーションで、ザ・スパイダースの大ヒットナンバー「バン・バン・バン」を披露。ここだけのパフォーマンスは必見だ。

第2夜では、彼らの音楽原点であるザ・ビートルズ「ツイスト・アンド・シャウト」をカバー。GSブームを牽引したザ・スパイダース・堺正章が、ビートルズからの影響や秘話を語る。

そして、70年代にヒット曲を連発したバンド・ペドロ&カプリシャスのデビュー曲「別れの朝」。シシド・カフカとのツインボーカルで届けられる。

さらに、ザ・スパイダースをはじめGSブームを彩ったバンドや、ゴダイゴの秘蔵映像も放送。

堺正章 to MAGNETSと、トータス松本、真心ブラザーズの珠玉のコラボや合同トークなども、新年ならでは。にぎやかなトークと、名曲三昧で豪華絢爛に届けられる。

収録も大いに盛り上がった『新春レジェンド・ロック SP』を楽しみにしよう。

番組情報

NHK BS 『The Covers 新春レジェンド・ロック SP』

MC:リリー・フランキー 上白石萌歌

カバーズゲスト: 堺正章 to MAGNETS(堺正章、ミッキー吉野、シシド・カフカ)

トリビュートゲスト:トータス松本、真心ブラザーズ

【第1夜】堺正章とザ・スパイダース

[2025年]

01/05(日)22:50~23:19 ※4K先行放送(BSP4K)

01/09(木)21:30~21:59 ※本放送予定(NHKBS)

<曲目>

堺正章 to MAGNETS 「モンキー・マジック」(ゴダイゴ/1978年)

堺正章 to MAGNETS with トータス松本・真心ブラザーズSPコラボ「バン・バン・バン」 (ザ・スパイダース/1967年)

【第2夜】ザ・ビートルズ&ゴダイゴ~

[2025年]

01/12(日)22:50~23:19 ※4K先行放送:(BSP4K)

01/16(木)21:30~21:59 ※本放送予定(NHKBS)

<曲目>

堺正章 to MAGNETS 「ツイスト・アンド・シャウト」 (ザ・ビートルズ/1963年)

堺正章 to MAGNETS 「別れの朝」 (ペドロ&カプリシャス/1971年)

