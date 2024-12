コートヤード・バイ・マリオット札幌の開業後初となるクリスマスに「Courtyard Sapporo Christmas 2024」を開催。

高さ5メートルのクリスマスツリーが屋外に設置されたホテルで、ランチブッフェやコースディナーが楽しめるほか、アフタヌーンティーにシメパフェもクリスマスの特別メニューが登場します☆

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Courtyard Sapporo Christmas 2024」

期間:2024年12月10日(火)〜12月25日(水)

2024年7月に、道内初のコートヤードブランドホテルとして開業したコートヤード・バイ・マリオット札幌。

「Brighten Your Holiday with Us」をキーメッセージとして、2024年のクリスマスを演出する、特別メニューが提供されます!

開業を迎えてゲストとの新たな出会いをテーマに、ホテル正面エントランスすぐ横には、5メートルを超えるクリスマスツリーを設置。

フロントロビーには北海道らしいシカのモチーフを添えたオリジナルツリーを

2階のレストランには大きなリースを飾り、ゲストの心華やぐクリスマスを彩ります。

シカの姿が愛らしく、特別なシーズンにぴったりの装飾です☆

また、フロントロビーの装飾に使用した木材は、ハロウィン期間に使っていたものを再利用。

サステナブルな装飾を心がけている点もポイントです。

館内2つのレストランではクリスマスだけの特別メニューを提供し、期間中は初のテイクアウトメニューとしてシュトーレンも販売。

クリスマス特別メニューでレストランを利用したゲストは、パティシエが一つ一つ丁寧に仕上げたアイシングクッキーがお土産にもらえます!

THE LOUNGE「クリスマスアフタヌーンティー -Bliss in Sapporo, Christmas-」

期間:2024年12月10日(火)〜12月25日(水)

場所:1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」

時間:14:30 - 17:30 (L.O. 17:00)

料金:1名 4,800円(税・サ込)

メニュー:

【Savory】・オマール海老とカリフラワームース 淡雪仕立て・北海道産牛のローストビーフサンド・燻製した鰤のタルタルとブロッコリー ホワイトバルサミコのジュレ・鴨パストラミと焼き葱のアンサンブル バルサミコクリーム【Sweets】・ブッシュドノエル&和栗のベアババロア・苺のタルトレット・ホワイトチョコのマカロン・シュトーレン・練乳のブランマンジェ 苺のスフェリフィケーション・ホワイトチョコとオレンジのムース【Scone】・自家製スコーン2種とコンフィチュール【Live Dessert Performance】・苺とピスタチオのトライフル

予約:バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」 Tel.011-206-8699

1階バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」にて、クリスマスの特別メニューとなる「クリスマスアフタヌーンティー -Bliss in Sapporo, Christmas -」を提供。

ブッシュドノエルやシュトーレンなど、クリスマスらしいメニューが入った、期間限定のアフタヌーンティーです☆

ドリンクには、札幌での初提供となる「ART OF TEA」の紅茶やハーブティー、札幌で人気を誇るMorihico.の厳選コーヒーなどが選択可能。

最後の一品は、パティシエが目の前で仕上げを施すライブデザートパフォーマンスも楽しめます。

ホリデーを彩る、至福の時間にぴったりなアフタヌーンティーです!

THE LOUNGE「クリスマスコートヤードパフェ」

期間:2024年12月10日(火)〜12月25日(水)

場所:1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」

時間:11:30〜14:30 (L.O. 17:00)

料金:1名 1,600円(税・サ込)

予約:バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」 Tel.011-206-8699

1階バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」で提供する、もう1つのクリスマス特別メニュー。

練乳のパンナコッタといちご、ピスタチオが入ったパフェに、道産小麦のミルフィーユを添えた「クリスマスコートヤードパフェ」が期間限定で登場します。

Substance「クリスマスランチブッフェ」

期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

時間:11:30〜14:30(最終入場 13:30)

料金:大人 4,800円(税・サ込)、子ども 2,400円(税・サ込)/90分制

予約:オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」 Tel.011-206-8697

2階のオールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」では、ランチタイムにはクリスマスランチブッフェを提供。

クリスマス気分が味わえるメニューの数々が追加された6日間だけの特別なランチブッフェです!

「鯛の塩釜焼き」や「クロカンブッシュ」などのほか、ライブキッチンではジューシーなローストポークを提供。

また、毎日12時には「ジャンボブッシュドノエル」が登場し、パティシエがその場で切り分けます。

Substance「クリスマスディナーコース - Les Délices de Noël (レ・デリス・ド・ノエル)」

期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

時間:17:30〜20:00(最終入場 13:30)

メニュー・価格:

Noel A:(全6品)9,000円(税・サ込)・カナダ産オマール海老と赤パプリカのカクテル・北海道産殻付きホタテのサバイヨングラタン・クミンの香る北海道産アンコウのロースト ルッコラのピュレ・スノーホワイトチェリバレー鴨のロースト 15種類のスパイスのソース・北海道産小麦とあまおうの“天使のミルフィーユ”・食後のドリンク、小菓子Noel B:(全7品)16,000円(税・サ込)・コンソメで煮込んだアワビの香草焼き・カナダ産オマール海老のサラダ仕立て・めぐみ鶏 鴨 仔鳩とフォアグラのパテ・アンクルート・北海道産マツカワガレイのポーピエット 岩海苔のソース・ゆり根を纏った十勝ハーブ牛フィレ肉のポワレ ソースペリグー・北海道産マスカルポーネのX’masパフェ あまおうのタルトレット・食後のドリンク、小菓子

予約:オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」 Tel.011-206-8697

ディナータイムのオールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」には、ノエル(クリスマスディナーコース)「Les Délices de Noël (レ・デリス・ド・ノエル)」が登場。

Noel A 9,000円

ホテル総料理長がこだわりぬいた道産食材をふんだんに使った、6日間限定のディナーです。

Noel B 16,000円

こだわりの詰まったコース料理とともに、クリスマスの喜びを大切な人と分かち合うとっておきの夜を過せます☆

パティシエ特製 和栗のシュトーレン

期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

時間:7:00〜10:30 / 11:30〜14:30 / 17:30〜22:00

料金:2,800円(税・サ込)

予約:オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」 Tel.011-206-8697

期間中、初めてのテイクアウト商品として「パティシエ特製 和栗のシュトーレン」を販売。

熊本県産阿蘇和栗を使用した味わい深い、クリスマスらしい自家製シュトーレンです!

インスタグラムフォトコンテスト 2024

Xmas Mocktail 1,200円

キャンペーン期間:2024年10月25日(金)〜12月25日(水)

コートヤード・バイ・マリオット札幌のレストランを利用した人を対象に、インスタグラムフォトコンテストを開催中。

Xmas Cocktail 1,400円

レストランでの楽しいひとときを撮影して投稿すると、現在販売中のクリスマスカクテルまたはモクテルがもらえるキャンペーンです。

さらに、入賞者には宿泊券または食事券が賞品としてプレゼントされます!

大きな屋外ツリーとエントランスの装飾に、クリスマスだけのブッフェやコース、アフタヌーンティーにシメパフェも。

コートヤード・バイ・マリオット札幌の「Courtyard Sapporo Christmas 2024」は、2024年12月10日から12月25日まで開催です!

※メニュー内容や営業時間、提供時間は変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Courtyard Sapporo クリスマス 2024」を開催!コートヤード・バイ・マリオット札幌 appeared first on Dtimes.