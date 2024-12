¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëPREMIUM¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëÈë¥é¥ó¥­¥ó¥°Âè17ÃÆ¡×

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」の商品をファミマ社員が熱く紹介する「ファミマル秘ランキング」の第17弾を公開しました。

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」の商品をファミマ社員が熱く紹介する「ファミマル秘ランキング」の第17弾を公開。

第17弾は、「ホームパーティーにおすすめしたいファミマルPREMIUM商品」です。

社員が厳選したホームパーティーにおすすめな商品を、熱烈なコメントとともに紹介。

また、2024年12月10日(火)には、「ファミマルPREMIUM」の冷凍食品から、「ポルチーニ香る生パスタ 豚肉と玉ねぎのラグー」438円(税込473円)と「薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」548円(税込591円)の2種を全国のファミリーマート約16,300店にて発売します。

■ファミマル秘ランキングとは

おむすびやお弁当を始め、お惣菜や飲み物、日用品まで、幅広いラインアップを誇るファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」。

そんなバラエティ豊かな商品の中から、社員が仕事抜きで愛してやまない個人的なガチ推し商品を、ランキング形式で紹介しています。

■ファミリーマート社員が選ぶ「ホームパーティーにおすすめしたいファミマルPREMIUM商品」を発表!

記録的な暖冬となった昨年と比べて、2024年は厳しい寒さとなることが予想されています。

寒い日にもおうちで楽しんでいただくために、ファミリーマート社員204人に「ホームパーティーにおすすめしたいファミマルPREMIUM商品は?」というアンケートを惣菜部門・甘いもの部門それぞれで実施しました。

惣菜部門の第1位は「ファミマルKITCHEN PREMIUM あふれる肉汁!!!極じゅわハンバーグ」に決定。

フォンドヴォーを使用して濃厚な味わいに仕立てたソースが特徴の肉汁あふれるハンバーグです。

「ファミマル」の登場以来、看板商品として累計販売数140万食を突破し、多くのお客さまに愛される商品となっています。

また、甘いもの部門では「ファミマルSweets PREMIUM 焦がしバター使用 贅沢フィナンシェ」が1位を獲得。

こちらはフランス産発酵バターを煮詰めた焦がしバターとスペイン産マルコナ種のアーモンドパウダーを使用し、ローストすることで、ロースト感と甘みが最大限に味わえるフィナンシェです。

【惣菜部門】

<第1位>

ファミマルKITCHEN PREMIUM あふれる肉汁!!!極じゅわハンバーグ

【商品名】ファミマルKITCHEN PREMIUM あふれる肉汁!!!極じゅわハンバーグ

【価格】417円(税込450円)

【発売地域】全国

【内容】鉄板焼きで肉の旨みを閉じ込めた肉汁あふれるハンバーグです。

フォンドヴォーを使用して濃厚な味わいに仕立てたソースが特徴です。

【ファミマ社員のコメント】 お肉の柔らかさ、ジューシーさ、ぷるんっとした見た目、箸を入れた時の断面全てがプレミアムでオススメの一品です。

野菜で彩りをつけてお皿に乗せれば、ご馳走気分になれます!(30代 地域代表(首都圏))

<第2位>

ファミマルKITCHEN PREMIUM やわらか厚切り牛肉極とろっビーフシチュー

【商品名】ファミマルKITCHEN PREMIUM やわらか厚切り牛肉極とろっビーフシチュー

【価格】462円(税込498円)

【発売地域】全国

【内容】厚切りの柔らかく煮込んだ牛肉、フォンドヴォーや香味野菜の旨みが特徴のビーフシチューです。

【ファミマ社員のコメント】一口食べたら、もう止まらない!とろけるような柔らかさの牛肉に、濃厚で奥深いデミグラスソースが絡みつく至福!特に「厚切り牛肉」!ゴロっとした大きさに、噛みしめると口の中に肉の旨みがジュワッと広がって、幸せが爆発!一口食べるごとに、幸せホルモンが出てるんじゃないかって思うくらい、至福のひととき。

そんなビーフシチューが温めるだけで食べられるチート商品!(30代 オペレーション本部(関西))

<第3位>

ファミマルKITCHEN PREMIUM お肉の旨み味わう 国産豚の大焼売

【商品名】ファミマルKITCHEN PREMIUM お肉の旨み味わう 国産豚の大焼売

【価格】350円(税込378円)

【発売地域】全国

【内容】電子レンジだけで簡単に調理できる大きなサイズの肉焼売です。

国産豚肉と国産玉ねぎを100%使用し、素材の旨みを口いっぱいに感じられる肉焼売に仕上げました。

【ファミマ社員のコメント】大きくボリュームもあり、噛み締めると口の中に肉汁が溢れ出す本格中華料理店の味にも負けない。

そんな商品が家庭で気軽に食べられる幸せ。

(40代 オペレーション本部 東日本運営部)

【甘いもの部門】

<第1位>

ファミマルSweets PREMIUM 焦がしバター使用 贅沢フィナンシェ

【商品名】ファミマルSweets PREMIUM 焦がしバター使用 贅沢フィナンシェ

【価格】167円(税込180円)

【発売地域】全国

【内容】フランス産発酵バターを煮詰めた焦がしバターとスペイン産マルコナ種のアーモンドパウダーを使用。

ローストすることで、ロースト感と甘みが最大限に味わえるフィナンシェです。

【ファミマ社員のコメント】日本で一番おいしいフィナンシェだと思っています。

バターの香りがたっぷりで非常に満足感のある食べ応えありながらもクドくないため、2つ目を食べてしまいたくなる。

(30代 営業推進室)

<第2位>

ファミマルSweets PREMIUM 発酵バター香る 贅沢バウムクーヘン

【商品名】ファミマルSweets PREMIUM 発酵バター香る 贅沢バウムクーヘン

【価格】202円(税込218円)

【発売地域】全国

【内容】フランス産発酵バターと北海道産生クリームを使用した、しっとり生地の贅沢な味わいのバウムクーヘンです。

【ファミマ社員のコメント】贅沢なバターの香りがたまらないバウムクーヘンを食べれば、パーティーもワンランク上の催しになること間違いなし。

お土産としてみんなに配っても喜ばれる一品です。

(30代 マーケティング本部)

<第3位>

ファミマルSweets PREMIUM まるっと一粒栗どら焼き

【商品名】ファミマルSweets PREMIUM まるっと一粒栗どら焼き

【価格】202円(税込218円)

【発売地域】全国

【内容】北海道産小豆を使用したつぶあんに一粒栗をまるっと乗せ、しっとりくちどけの良い生地で挟んだどら焼きです。

【ファミマ社員のコメント】一粒栗が注目されがちですが、本当にすごいのは皮。

皮の食感、厚み、甘味がちょうどよく、あんことベストマッチ。

(30代 商品本部)

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

【調査概要】

・調査期間 :2024年10月21日〜10月23日

・調査対象 :ファミリーマート社員

・有効回答数 :204人

・実施対象商品:2024年12月時点で販売している商品の中から同社が指定した10商品

■有名店シェフが監修!こだわり抜いたパスタ・ピザが12月10日(火)新発売!

こだわり抜いた素材と製法で厳しい基準をクリアした商品だけを展開する「ファミマルPREMIUM」から、有名店監修の本格的な味わいの冷凍パスタ・冷凍ピザが12月10日(火)に新発売します。

「ポルチーニ香る生パスタ 豚肉と玉ねぎのラグー」は、ミシュラン1つ星に輝く名店「Aromafresca銀座」の原田慎次シェフが監修する冷凍パスタです。

豚肉と玉ねぎをじっくり煮込むことで、旨みを閉じ込めたふわふわのミートソースが特徴です。

原田シェフの著書でも紹介される、人気の「アロマフレスカ風ミートソース」を忠実に再現されています。

「薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」は、本場ナポリで開催されたピッツァ選手権大会(トロフェオ・プルチネッラ)のクラシックマルゲリータ部門にて日本人初優勝を果たした「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」の今井憲シェフ監修の冷凍ピザです。

2021年から継続的に販売していた商品を、お店で食べるような本格的な味わいを目指して、原材料・ピザの焼成温度・生地の発酵時間などを見直し、大規模リニューアルします。

1つ1つ手で伸ばした生地を、高温の薪窯で丁寧に短時間で焼き上げることで、もっちり食感とさっくり食感を両立しています。

【新商品詳細】

ファミマルKITCHEN PREMIUM ポルチーニ香る生パスタ 豚肉と玉ねぎのラグー

【商品名】ファミマルKITCHEN PREMIUM ポルチーニ香る生パスタ 豚肉と玉ねぎのラグー

【発売日】2024年12月10日(火)

【価格】438円(税込473円)

【発売地域】全国

【内容】銀座の名店「Aromafresca銀座」の原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ。

ポルチーニパウダーを練り込んだ生パスタと、じっくり煮込んだ豚肉や玉ねぎの旨み、チーズが香る新感覚のミートソースです。

※一部地域では価格が異なります。

ファミマルKITCHEN PREMIUM 薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ

【商品名】ファミマルKITCHEN PREMIUM 薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ

【発売日】2024年12月10日(火)

【価格】548円(税込591円)

【発売地域】全国

【内容】ナポリのピッツァ選手権優勝者「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井憲シェフ監修の商品。

特製生地を一枚一枚手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げました。

※一部地域では価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

