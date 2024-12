150種類以上の有線コントローラーに対応！Brook Gaming「Wingman FGC 2 アダプター」

Brook Gamingが新たな挑戦を発表しました。

Brook Gaming「Wingman FGC 2 アダプター」

Wingman FGC 2は2024年12月10日に日本で発売予定。

希望小売価格は9,980円(税込)

「Wingman FGC 2 アダプター」は、PS5全シリーズ対応の革新的な製品で、クロスプラットフォーム・クロスジェネレーションの完全な互換性を実現し、150種類以上の有線コントローラーに対応。

ゲームの自由度を新たな次元へ引き上げます。

Brook Gamingは「すべてのプレイヤーが自分のスタイルでゲームを楽しむべきだ」という信念を持ち続けています。

今回リリースされたWingman FGC 2は、PlayStation 5ゲーム機のために設計されており、プレイヤーにコントローラーやアーケードスティックの操作権を完全に委ね、デバイスに縛られないゲーム体験を可能にします。

■多機能互換性で境界を超える

Wingman FGC 2は、Mad Catz、Qanba(拳霸)、HORI、Razerなどのクラシックなコントローラーに対応するだけでなく、近年注目を集めているヒットボックス型のコントローラー(HITBOXやSnackBox MICRO)や、高い性能で話題のVictrix Gambit、Xbox Elite Series 2などもサポートしています。

また、フライトスティックや太鼓の達人コントローラーにも対応しており、多彩なニーズに応えることができます。

■簡単で直感的なカスタマイズ

プレイヤーがコントローラー機能を精密に調整できるよう、「Brook Converter Center」という専用設定ソフトウェアを用意しました。

従来の手動設定に代わる視覚的なインターフェースで、Turbo、Remap、Macro、Stick機能を簡単にカスタマイズできます。

これにより、競技シーンからカジュアルゲームまで、プレイスタイルに応じた最適なセッティングを素早く構築できます。

■eスポーツ規格を満たすプロ仕様

Wingman FGC 2はeスポーツプレイヤー向けに設計されており、出荷時点で厳格なeスポーツ大会の規格に適合。

安定性と競技性を確保しています。

さらに、自分好みにコントローラーをカスタマイズできる機能を備え、さまざまなゲームスタイルに柔軟に対応します。

