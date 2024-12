日本人は約1万人がエントリー！ホノルルマラソン2024

「ホノルルマラソン2024」<現地時間12月8日(日) 午前5時スタート>は、まだ暗い空に打ち上がる花火の中、42.195km先のフィニッシュに向け、老若男女のランナーたちが一斉にスタートしました。

ホノルルマラソン2024

「ホノルルマラソン2024」<現地時間12月8日(日) 午前5時スタート>は、まだ暗い空に打ち上がる花火の中、42.195km先のフィニッシュに向け、老若男女のランナーたちが一斉にスタートしました。

2024年はトータルで36,121人(内日本人:10,338人)がエントリー、フルマラソン23,641人(内日本人:6,242人)、10Kラン&ウォーク9,693人(内日本人:3,331人)となり前年比23%増となりました。

フルマラソン男子は初参加のイエマネ・ハイレセラシエ選手(26歳・エストリア)が2時間11分59秒で優勝、女子はシンシア・レモ選手(34歳・ケニア)が2時間31分14秒で昨年に続き連覇しました。

ハイレセラシエ選手は、「初のホノルルマラソンで優勝できて大変嬉しいです。

天候はとても良く、特に日の出までは快適でした。

今回走って好きなコースだと感じたのでまた参加したいです。」レモ選手は、「連覇できて幸せです。

このコースは大変相性がよいと思います。

たくさんの声援をかけてくれて勇気をもらいました。

特にボランティアに感謝したいです」とコメントしました。

日本人トップは、男子が初参加の堀尾 謙介選手(28歳・M&Aベストパートナーズ陸上部)が2時間15分30秒で総合3位に、女子は沼田 夏楠さん(33歳)が2時間46分42秒で女子4位に入賞しました。

堀尾選手は「日本人1位とても嬉しいです。

前半は下りが多く走りやすくて、後半は上りでかなり足がやられました。

終盤のダイヤモンドヘッドのところがきつかったです。」と初めてのホノルルマラソンの感想を語りました。

車椅子部門では、男子は洞ノ上 浩太さん(50歳・福岡県出身)が「すごくきつかったんですけれど沿道からの応援もすごく大きくて、きつかった時に頑張れました」と1時間35分37秒で初優勝。

女子は土田和歌子さん(50歳・株式会社ウィルレイズ)が1時間52分52秒で優勝「朝、湿度が高いと思っていましたが、風がなく走っているうちにいいポジションに入れました。

去年ちょっとタイムが良くなくて、2024年はタイムが良かったのでとても満足しています。」とレジェンドの走りを見せました。

そのほか、お笑い芸人の狩野 英孝さん(42歳)は、7時間23分34秒で初マラソンを完走しました。

「フィニッシュできてよかったです。今はめちゃくちゃ気持ちいいです。こんな機会を与えてくれてありがとうあります。」とコメント。

また、フィットネスプロデューサーAYAさんは、「#記念にホノルルを走ろう」というテーマのもと、2024年結婚したクロスフィットアスリートの真伍さんと夫婦で42.195キロのウエディングランに挑みました。

5時間44分14秒で二人同時にフィニッシュ。

2024年でホノルルマラソン2回目のAYAさんは「筋肉質で初マラソンの彼と二人でゴールするために、目標タイムを決めて夫婦で同時にゴールできたことがすごく嬉しいです。

めちゃくちゃ記念になりました。」と喜びの声を寄せました。

今回TBSの特番では、2024年、現役生活を終えた競泳・入江 陵介さん(34歳)がフルマラソンに挑戦。

世界一美しいマラソンコースを笑顔で走りきりました。

さらに芸能生活60周年を迎えた藤岡 弘、さん率いる「藤岡ファミリー」が10Kラン&ウォークに参加。

なお、このホノルルマラソンの模様は、2025年1月11日(土)16時30分より放送を予定しています。

(一部地域を除く)

【ホノルルマラソン2024大会概要】

■大会名称 :ホノルルマラソン2024

■開催日時 :2024年12月8日(日)午前5時00分スタート

*フィニッシュエリアのサポートサービスは午後2時まで実施しています。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

■競技種目 :フルマラソン(42.195km)・フルマラソン車椅子(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)

■関連 :イベントカラカウアメリーマイル(約1.6km)※12月7日(土)開催

■主催 :HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■協賛 :日本航空/ahamo/SGC

■エントリー数:36,121人(内日本人10,338人)

<内訳>フルマラソン 23,641人(内日本人:6,242人)

10Kラン&ウォーク 9,693人 (内日本人:3,331人)

カラカウアメリーマイル 2,787人 (内日本人:765人

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本人は約1万人がエントリー!ホノルルマラソン2024 appeared first on Dtimes.