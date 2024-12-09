²¦ÅÔ¤ÎÊ¼»ÎÊÂ¤È¤¤¤¦ËâË¡¤òÀÄÇ¯¤¬ÈäÏª¡£¹âÅÙ¤ÊËâË¡¿Ø¤Ê¤Î¤Ë°ÒÎÏ¤Ï¡Ä¡¿»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÂç¸¼Ô¡¢Å¾À¸Àè¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£¦
¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÂç¸¼Ô¡¢Å¾À¸Àè¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ THE COMIC¡Ù¡Ê¿¹¤ß¤µ¤¡§Ì¡²è¡¢¥¸¥ã¥¸¥ã´Ý¡§¸¶ºî¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´8²ó¡ÛËâ²¦¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¡¢300Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÂç¸¼Ô¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼¡£Ëâ²¦¤È¤ÎºÆÀï¤ò¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤¿Âç¸¼Ô¤ÎÅ¾À¸Àè¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢·Ñ¤®¤Ï¤®¤À¤é¤±¤Î¾®±ø¤¤¡Ø¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ªÆóÅÙÌÜ¤Î¿Í(¡©)À¸¤òÁá¡¹¤ËµÍ¤ó¤À¤ÈÄü¤á¤«¤±¤¿¥é¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ò½¦¤Ã¤¿¿´Í¥¤·¤ËâË¡»È¤¤¸«½¬¤¤¤Î¾¯½÷¥Æ¥£¥¢¥Ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¡Ø¸µ¡ÙÂç¸¼Ô¤¬ºÇ¶¯¤¿¤ë½ê°Ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ªºÇ¶¯¤Î2.5Åù¿È¡ßËâË¡»È¤¤¤Î¸«½¬¤¤¾¯½÷¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¡È°ÛÀ¤³¦¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡ÉÅ¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÂç¸¼Ô¡¢Å¾À¸Àè¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ THE COMIC¡Ù¤¬³«Ëë¡ª
¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÂç¸¼Ô¡¢Å¾À¸Àè¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ THE COMIC¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à