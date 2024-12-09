Ê©ÄºÌÌ¤Ç»æ¥¿¥Ð¥³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¡ÄÊÑ²½¤Ë9Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤å¤ß(@R0MaSaGa_RS)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Á¤å¤ß¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»×¤ï¤º¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¸«¤«¤±¤ë¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Á¤å¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ä¶È½ª¤ï¤ê¤ËÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤ëÃËÀ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦±ì²È¤«¤é°¦¸¤²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ÆÉ½¾ð¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡£ÌëÆ»¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸÷¤ë¼óÎØ¤òÁª¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±ìÁð¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¤¤¤Ä¤â¸«¤«¤±¤ë¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ä¶Èµ¢¤ê¤Ë¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢Ê©ÄºÌÌ¤Ç»æ¥¿¥Ð¥³µÛ¤¤¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤·¤Æ¤Æ½¤¤¤··ù¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼óÎØ¤¬Æú¿§¤Ë¸÷¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¼Æ¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ´é¤ò¤æ¤ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤¿¤ß¤¿¤¤
°¦±ì²È¤«¤é°¦¸¤²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ÆÉ½¾ð¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡£ÌëÆ»¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸÷¤ë¼óÎØ¤òÁª¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÃËÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¤«¤ï¤ê¤Ë¸¤¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤È¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥ºÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë