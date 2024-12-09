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　2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門、個人表彰選手が9日、発表された。

　都市対抗優勝に貢献し、オリックスからドラフト4位指名を受けた三菱重工East・山中稜真内野手（23）らが受賞した。

　また、23歳以下による「第5回U23ワールドカップ」で優勝した日本代表には日本野球連盟特別賞が贈られる。

　受賞者は以下の通り。

＜ベストナイン＞

投手　本間大暉（三菱重工East）

捕手　対馬和樹（三菱重工East）

一塁手　山中稜真（三菱重工East）

二塁手　佐藤勇基（トヨタ自動車）

三塁手　野崎大地（西濃運輸）

遊撃手　和田佳大（トヨタ自動車）

外野手　逢沢崚介（トヨタ自動車）

外野手　吉岡郁哉（王子）

外野手　網谷圭将（ヤマハ）

DH　下山悠介（東芝）

＜個人表彰＞

首位打者賞　吉岡郁哉（王子）

最多本塁打賞　村上裕一郎（ENEOS）

最多打点賞　逢沢崚介（トヨタ自動車）

最多勝利投手賞　東野龍二（Honda）

最優秀防御率賞　本間大暉（三菱重工East）