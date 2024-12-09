社会人野球ベストナイン発表 オリックス4位・山中稜真らが選出
2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門、個人表彰選手が9日、発表された。
都市対抗優勝に貢献し、オリックスからドラフト4位指名を受けた三菱重工East・山中稜真内野手（23）らが受賞した。
また、23歳以下による「第5回U23ワールドカップ」で優勝した日本代表には日本野球連盟特別賞が贈られる。
受賞者は以下の通り。
＜ベストナイン＞
投手 本間大暉（三菱重工East）
捕手 対馬和樹（三菱重工East）
一塁手 山中稜真（三菱重工East）
二塁手 佐藤勇基（トヨタ自動車）
三塁手 野崎大地（西濃運輸）
遊撃手 和田佳大（トヨタ自動車）
外野手 逢沢崚介（トヨタ自動車）
外野手 吉岡郁哉（王子）
外野手 網谷圭将（ヤマハ）
DH 下山悠介（東芝）
＜個人表彰＞
首位打者賞 吉岡郁哉（王子）
最多本塁打賞 村上裕一郎（ENEOS）
最多打点賞 逢沢崚介（トヨタ自動車）
最多勝利投手賞 東野龍二（Honda）
最優秀防御率賞 本間大暉（三菱重工East）