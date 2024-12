世界最長となるコース全長約25km！リアライズコーポレーション「ニュルブルクリンク24時間レース」

リアライズコーポレーションは、近藤 真彦監督率いるレーシングチーム「KONDO RACING」のメインスポンサーとして、2025年6月にドイツ・ニュルブルクリンクサーキットで開催される「ニュルブルクリンク24時間レース」に6年ぶりに参戦します。

リアライズコーポレーション「ニュルブルクリンク24時間レース」

参戦クラスは、最高峰となるFIA-GT3規則に準拠した車両が参戦するSP9クラス、参戦車両はFerrari 296 GT3となります。

ニュルブルクリンク24時間耐久レースは、世界最長となるコース全長約25km、コーナー総数約180、高低差300mの世界一過酷なコースと言われるドイツ北西部のニュルブルクリンクで競われます。

リアライズコーポレーションは、より高度な技術・サポートが求められる過酷な舞台にチャレンジし続けるKONDO RACINGを全力でサポートします。

■KONDO RACINGチーム体制

エントラント : KONDO RACING

監督 : 近藤 真彦

車両 : Ferrari 296 GT3

メインパートナー: 株式会社リアライズコーポレーション

タイヤメーカー : 横浜ゴム

ドライバー : 未定

ゼッケン : 未定

