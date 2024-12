エリア2棟目となるマルチテナント型物流施設！「MCUD久喜II」

三菱商事都市開発は、埼玉県久喜市江面にて開発計画を進めておりました物流施設「MCUD久喜II」について、2024年12月9日に竣工しました。

三菱商事都市開「MCUD久喜II」

所在地(地番):埼玉県久喜市江面字東前谷340番1外

交通 :東北自動車道「久喜IC」約0.5km/東北本線「久喜駅」約1.9km

敷地面積 :約14,186.46m2(約4,291.40坪)

延床面積 :約31,351.16m2(約9,483.72坪)

構造・規模 :鉄骨造 地上4階建

設計・施工 :青木あすなろ建設株式会社

■立地特性

久喜エリアは、近傍に医薬品、食品飲料・日用雑貨等の消費財、建機・工業製品の保管や配送拠点を有する埼玉県内でも物流施設需要の高いエリアです。

「MCUD久喜II」は、東北自動車道「久喜IC」から約0.5kmと近接しており、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)と東北自動車道を利用することで、首都圏・北関東・東北への広域配送拠点ニーズに対応します。

また、程近くに位置する県道さいたま栗橋線は、国道16号、国道17号新大宮バイパス、第二産業道路といった広域幹線道路と、茨城県古河市以北の国道4号沿線を結ぶ利便性の高い基幹道路です。

■施設機能

最大2テナントで分割賃貸可能な、地上4階建のマルチテナント型物流施設です。

垂直搬送機4基、荷物用エレベーター4基を設置することで上下階移動を容易にし、施設運用をサポートします。

MCUD久喜II 倉庫内

MCUD久喜II エントランス

■周辺地図

MCUD久喜II 周辺地図

