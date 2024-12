AppleがFirefox向けに開発されていたサードパーティー製のパスワード自動入力拡張機能である「iCloud Passwords for Firefox」を買収したことが明らかになりました。au2001/icloud-passwords-firefox: Firefox extension which lets you use your passwords stored on iCloud Keychain®.

https://github.com/au2001/icloud-passwords-firefox?tab=readme-ov-file#update-2024-12-04Apple takes over third-party Apple Passwords autofill extension for Firefox - Ars TechnicaAppleは過去数年間にわたって「パスワードの自動生成」「パスワードの侵害検出」といったパスワード管理機能をiOSおよびmacOSに組み込んできました。そして、2024年にはパスワード管理機能を別個の「パスワード」というアプリケーションとして分離。これにより、Appleは1PasswordやBitwardenなどのパスワード管理アプリと直接競合するようになりました。iOS 18のパブリックベータ版がリリース、Apple純正パスワードアプリ・ホーム画面やコントロールセンターのカスタマイズ・「写真」や「計算機」が刷新されるもApple Intelligenceは含まれず - GIGAZINEAppleのパスワード管理アプリが競合サービスから遅れをとっている分野のひとつが「ブラウザのサポート」です。macOSの場合、Appleが開発しているブラウザ・Safariでは簡単にiPhoneやMacに保存されたパスワードを自動入力することができます。しかし、Windowsでは2023年になってようやくChrome向けに「iCloudパスワード」というiCloud経由でAppleのパスワード管理機能を利用できるようになる拡張機能がリリースされているのみ。Chromeと同じブラウザエンジンであるChromiumを利用しているMicrosoft Edgeなどでは同様の拡張機能が利用できるものの、FirefoxのようなChromium以外のブラウザエンジンを利用しているブラウザの場合、Appleのパスワード管理機能を利用することができませんでした。しかし、AppleはFirefox向けに開発されていた「iCloud Passwords for Firefox」というサードパーティー製の拡張機能を買収したことが明らかになっています。「iCloud Passwords for Firefox」のGitHubリポジトリは2204年12月4日に更新され、「この拡張機能のAMO(addons.mozilla.org)リストはAppleに移管されました。現在、Appleは独自の公式iCloudパスワード拡張機能の保守を担当する唯一の所有者です」と同拡張機能がAppleの所有物となったことをアナウンスしています。さらに、Appleは2024年11月20日にFirefox向け拡張機能の「iCloud Passwords」をリリースしていたことも明らかになりました。この拡張機能はmacOS SonomaとmacOS Sequoiaでのパスワードの同期および自動入力をサポートしています。ただし、記事作成時点ではmacOSの古いバージョンや、WindowsあるいはLinuxといったOS向けのFirefoxはサポートしていません。iCloudアカウントと同期されているMac上のFirefoxに拡張機能をインストールすると、macOSが自動的に生成する6桁のコードを入力するだけでアカウントにサインインすることが可能。Chromium版の拡張機能と同様に、iCloudアカウントに個別に再サインインする必要はありません。iCloud Passwords - 🦊 Firefox (ja) 向け拡張機能を入手https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/icloud-passwords/海外テクノロジーメディアのArs Technicaは、「Firefox版iCloud PasswordsをリリースするためにAppleは『iCloud Passwords for Firefox』を買収したようです」と指摘しました。