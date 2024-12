KBC九州朝日放送は、2025年1月6日(月)より、毎週 月〜金 午後4時48分〜午後7時に夕方生ワイド情報番組『ぎゅっと』を新たに放送します。

KBC九州朝日放送『ぎゅっと』

<放送日時> 2025年1月6日(月) 放送開始

毎週 月〜金 午後4時48分〜午後7時

(※午後5時50分〜午後6時15分『ANNスーパーJチャンネル』を挟む)

<出演> 細谷 めぐみ、山崎 萌絵、田上 和延

(以上 KBCアナウンサー) 他

KBC九州朝日放送は、2025年1月6日(月)より、毎週 月〜金 午後4時48分〜午後7時に夕方生ワイド情報番組『ぎゅっと』を新たに放送。

開局以来、福岡・佐賀に向けた夕方生ワイドは、午後6時以降に放送していましたが、今後は、より充実した地域の情報をお届けするため、放送時間を1時間以上拡大し、エリアの情報はもちろん、全国の気になる話題もたっぷり紹介します。

「いま知りたいニュース」から、「あしたも頑張ろう」と思える情報バラエティ、エンタメ、スポーツまで、幅広いコーナーを配信。

■出演者コメント

月曜〜木曜 メインMC/細谷 めぐみ(KBCアナウンサー) 1987年2月15日生まれ(37歳)

2度の育休を経て5年ぶりにこの時間にお目にかかります。

時間も拡大してパワーアップ…不安です!番組の進行もですが、果たして育児と両立できるのか…。

ただ、台所に立ちながら番組を見て下さる方々の中には、きっと同じように仕事・家事・育児・介護など、毎日の忙しさに追われこの時間を迎えている方も多いはず。

番組を見て「ホッ」と一息つけたり、家族や友人に伝えたい発見があったり、思わず笑ってしまうハプニングがあったり…。

そんな番組になればと思っています。

頑張りません!ゆっくりのんびり、一緒に今日という日を乗り越えて、明日につなげていきましょう!

月曜〜木曜メインMC 細谷 めぐみ(KBCアナウンサー)

金曜 メインMC/山崎 萌絵※(KBCアナウンサー) 1990年12月30日生まれ(33歳)

入社10年目で新しい番組に出会えることに、とてもわくわくしています。

チームワークを大切に、週末に向けて温かくホッとする時間を作っていきたいと思っています。

番組の時間帯、子育て世帯にとっては「お迎えから帰ってきてバタバタと夕飯の支度」だったり、食事やお風呂に入れたりなど、お母さんやお父さんの“大忙しタイム”だと思います。

毎日の家事や育児が少しでも楽しくなるような情報も、お届けしていきたいです。

毎週、穏やかな金曜日が訪れますように…!

※「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記

金曜メインMC 山崎 萌絵(KBCアナウンサー)

※ その他の情報は随時発表します。

※ 『ぎゅっと』編成に伴い、『シリタカ!』は12月20日(金)の放送をもって終了します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エンタメ、スポーツまで、幅広いコーナー!KBC九州朝日放送『ぎゅっと』 appeared first on Dtimes.