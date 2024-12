アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

今回は、2024年12月より実施されている学習を応援するイベントのほか、リニューアルされた「トリビアコーナー」を紹介していきます☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」ディズニー映画『モアナと伝説の海2』2024年12月学習応援イベント

応募期間:2024年12月6日(金)12:00〜12月23日(月)23:59

※期限を過ぎるとプレゼントへの応募はできません

賞品:『モアナと伝説の海2』オリジナルグッズ

・ペン:10名

・ノート:10名

計20名

※景品は選べません。いずれか一方が届きます

応募方法:マイページのバナーより特設ページへ移動し応募ください。

※景品は、応募の中から抽選で当選者を決定します

※事前に応募規約を確認の上、参加ください

アプリダウンロードはこちら

ディズニーやピクサーの作品で英語が学べる、大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

獲得した学習ポイント(ジュエル)を消費することで、基本無料でレッスンを続けられるほか、貯まったジュエルで、デジタルアートコレクションを獲得するチャンスがあるなど、楽しみながら英語を学ぶことができます。

「ディズニー ファンタスピーク」では、毎月新作の物語を追加しており、12月は『モアナと伝説の海』の作品がリリースされました。

今回追加された物語は、アプリ内の「物語一覧」から選択し、英語学習を始めることが可能。

学習では『モアナと伝説の海』の物語を「物語を聞く(リスニング)」「単語クイズ」「文法クイズ」「スピーキング」の4つのレッスンで学ぶことができます。

ワクワクが止まらない冒険の物語が英語で楽めます。

さらに「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーションをさらに上げてもらうために、学習応援イベントを定期的に開催中。

12月はディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』のオリジナルグッズが当たるイベントが実施されています☆

期間中はアプリアイコンが限定デザインに

変更期間:2024年11月29日(金) 〜12月23日(月)

期間限定で、アプリアイコンのデザインを『モアナと伝説の海』イメージに変更中。

この期間にしか見ることができないデザインが楽しめます。

1分程度でサクッと読める英語コンテンツ「トリビア」がより学習しやすくなりました

ディズニーやピクサーの作品の「キャラクター紹介」「名言」「まめ知識」「コラム」などを毎日配信している「トリビア」コーナー。

「トリビア」コーナーのデザインを一新し、英文、日本語訳、ポイント解説などがさらに読みやすくなりました!

毎日配信されている「名言」には、2024年の5月に「英語音声」が追加されましたが、今回新たに「シェア機能」を実装。

ディズニーやピクサーの作品に登場するキャラクターの名言を音声で学びながら、かわいいイラストと物語の名言をSNSへ投稿することができるようになりました。

※ポイント解説はPRO限定コンテンツです

ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』オリジナルグッズが当たる学習応援イベント。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」にて2024年12月23日まで開催されている「12月学習応援イベント」の紹介でした☆

