¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥É¥é1Â¼¾åÂÙÅÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼êËÜ¡×¡¡¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¸«ËÜ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼ê²ñ¸«
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ê9Æü¡¢¥Ü¥¹¡¡¥¤¡¼¥¾¡¡¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Â¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê17¡Ë¡á¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¡á¤¬¡¢¡Ö¸«ËÜ¡×¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö20¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö21¡×¤ÎÎÙ¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄÅê¼ê¤Ë¶á¤¤ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø20ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¼¾å¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¿§»æ¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤äÂôÂ¼¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«ËÜ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢µ»½ÑÌÌ¤ä¿ÍÊÁ¡¢Á´¤Æ¤Î¸«ËÜ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹â¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¸Ø¤ëºÇÂ®153¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤Î±¦ÏÓ¡£ÏÂÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤ÎÄ¹¤¯¡¢¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£