TEAC、ESOTERICの対象製品購入でQobuz 60日無料トライアル
ティアックは、TEACブランド、ESOTERICブランド製品を対象に「Qobuz 60日間無料トライアルキャンペーン」を実施する。購入期間は2025年3月31日まで。
期間中に対象製品を購入し、各ブランドの特設ページから応募することでキャンペーンの特典が利用できる。応募期間は2025年4月15日まで。詳しい応募方法は各特設ページを参照のこと。
【対象製品】 TEAC
USB DAC/ネットワークプレーヤー：UD-701N、NT-505-X
CDプレーヤー：VRDS-701
USB DAC/プリアンプ/ヘッドフォンアンプ：UD-507
ESOTERIC
ネットワークDAC：N-01XD SE
ネットワークDAC/プリ：N-05XD
ネットワークオーディオ・トランスポート：N-03T
モノブロックD/Aコンバーター：Grandioso D1X SE、Grandioso D1X
SACD/CDトランスポート：Grandioso P1X SE、Grandioso P1X
SACD/CDプレーヤー：Grandioso K1X SE、Grandioso K1X Gold Edition、Grandioso K1X、K-01XD SE、K-01XD、K-03XD SE、K-03XD、K-05XD