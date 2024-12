『モアナと伝説の海2』の日本版オリジナル・サウンドトラックが、劇場公開日に合せてデジタルアルバムとしてリリース。

劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」や日本版エンドソング、作品を彩るさまざまな楽曲が収録された、日本版オリジナル・サウンドトラックです!

作品に欠かせない大きな魅力の1つである「音楽」で「モアナ」の冒険をあらためて感じられます☆

ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』日本版オリジナル・サウンドトラック

デジタルアルバム発売日:2024年12月6日(金)

CD発売日:2024年12月13日(金)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

壮大で美しい海が広がる南太平洋のポリネシアにインスパイアされた、楽園のような島々で語り継がれる神秘的な伝説をもとにした、ディズニーのアニメーション作品『モアナと伝説の海』

海を愛する少女「モアナ」が、傷つき悩みながらも自分の進むべき道を見つけるため、冒険に出る物語が描かれました!

壮大な冒険の末に故郷の島を救った「モアナ」の、新たな冒険を描く続編『モアナと伝説の海2』が、2024年12月6日より劇場公開されています。

最新作の公開に合せて、日本版オリジナル・サウンドトラックが、デジタルアルバムとしてリリースされました☆

「モアナと伝説の海」では、欠かせない要素となっている「音楽」

第64回グラミー賞 最優秀ミュージカル・シアター・アルバム賞で、同部門最年少受賞となったアビゲイル・バーロウとエミリー・ベアーという、若き才能あふれるミュージシャンが楽曲を手掛けています。

また、サウンドトラックには、主人公モアナ役の日本版声優 屋比久知奈さんが歌う新たな名曲、劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」 も収録。

ME:Iが歌唱する日本版エンドソングをはじめとする映画を彩る楽曲の数々に、日本版オリジナル・サウンドトラックには日本語歌に加えてUS版のエンドソングも収録し、音楽を通じて「モアナ」の冒険が感じられます!

また、デジタルアルバムと同様、日本語歌やUS版エンドソングを収録したオリジナル・サウンドトラックCDは2024年12月13日に発売予定。

さらに、英語歌やスコアをたっぷり収録した『モアナと伝説の海2(オリジナル・サウンドトラック/デラックス版)』の発売も決定しています。

映画『モアナと伝説の海2』の音楽を、余すことなく楽める決定盤です☆

「モアナと伝説の海2(オリジナル・サウンドトラック/日本版)」収録曲

収録曲:

Tulou Tagaloa (Sei e Va’ai Mai) by Olivia Foaʻi,Te Vaka帰ってきた、本当のわたしに by 屋比久知奈&キャストTuputupu (The Feast) by Te Vakaビヨンド 〜越えてゆこう〜 by 屋比久知奈 with 夏木マリMy Wish For You (Innocent Warrior) by Olivia Foaʻi, Sulata Foai-Amiatu, Matatia Foaʻi, Matthew Ineleo, Opetaia FoaʻiFinding The Way by Olivia Foaʻi, Te Vaka最高の世界 by 屋比久知奈, 小関裕太, 鈴木梨央, 山路和弘迷え! by ソニンできるさ!チーフー! by 尾上松也Mana Vavau by Dwayne Johnson, Opetaia Foaʻi, Rachel Houseビヨンド 〜越えてゆこう〜(リプライズ)by 屋比久知奈Nuku O Kaiga by Te VakaFinding The Way (Reprise) by Te Vakaもっと遠くへ(Te Fenua te Malie) by 屋比久知奈, Olivia Foaʻi, Opetaia Foaʻi, Te VakaBeyond (End Credit Version) by Auliʻi Cravalho Featuring Te Vakaビヨンド 〜越えてゆこう〜(日本版エンドソング) by ME:I Featuring Te VakaWe’re Back (Te Vaka Version) by Olivia Foaʻi, Sulata Foai-Amiatu, Te Vaka

劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」や日本版エンドソング、US版エンドソングなどを収録し、音楽で「モアナ」の冒険を感じられるサウンドトラック。

2024年12月6日にデジタルアルバムがリリースされた、ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』日本版オリジナル・サウンドトラックの紹介でした☆

