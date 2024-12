リクルートが発行する旅行情報誌「じゃらん」は12月4日、「行ってみたいクリスマスマーケットランキング」を発表した。調査は2024年10月18日〜10月21日、47都道府県在住の20代〜50代1,024名を対象にインターネットで行われた。「じゃらん」行ってみたいクリスマスマーケットランキング行ってみたいスポット1位を獲得したのは「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」だった。本場ドイツの雰囲気が楽しめると例年多くの人が訪れるイベントで知られている。15回目を迎える今年は"Memorial"をテーマに、メイン会場には過去最多の58店舗が並び、温かいドイツ料理やかわいいクリスマス雑貨がそろう。開催期間は024年11月22日〜12月25日まで。

1位「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」(神奈川県)続く2位には「神戸クリスマスマーケット-古城のクリスマス-」がランクイン。神戸布引ハーブ園で開催されるクリスマスマーケット。標高約400mにある古城の広場が"ボタニカルクリスマス"をテーマにしたかわいい空間に彩られる。ドイツの工芸品や、オーナメント、アドベントカレンダーなどの雑貨から、グリューワインやビーフシチューといった名物グルメまで充実していて、昼も夜も楽しめる演出が満載だとか。開催期間は2024年11月9日〜12月25日まで。2位「神戸クリスマスマーケット-古城のクリスマス-」(兵庫県)3位は「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」で、ドイツ・ミュンヘンと姉妹都市提携をしている札幌市ならではの演出で親しまれている。大通公園にはかわいい雑貨やおいしいグルメがたくさん登場。開催期間中には「さっぽろホワイトイルミネーション」も実施され、周辺一帯がクリスマスムードに包まれる。開催期間は2024年11月22日〜12月25日まで。3位「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」(北海道)4位は「クリスマスマーケット2024in東京スカイツリータウン」。本場ドイツから輸入したサンタやトナカイのモニュメントが施された豪華なヒュッテで、ソーセージなど多彩なフードやクリスマス雑貨が販売される。そのほか、光と雪をテーマにしたイルミネーションや高さ8mのクリスマスツリーがキラキラの世界を演出する。開催期間は2024年11月7日〜12月25日まで。4位「クリスマスマーケット2024in東京スカイツリータウン」(東京都)©TOKYO-SKYTREETOWN5位は、長崎県の「European Holy Christmas」。ハウステンボスでは、憧れの本場ヨーロッパのクリスマスが体験できる2つの期間限定エリアが登場。日中はもちろん夜のライトアップも必見だとか。さらに音楽噴水ショーを背景に打ち上がる「ウィンターナイト花火」で非日常感を盛り上げる(ウィンターナイト花火開催日は公式サイト参照)。開催期間は2024年11月8日〜2025年1月6日まで。5位「European Holy Christmas」(長崎県)©ハウステンボスJ-217136位は「東京クリスマスマーケット2024 in 神宮外苑」。10周年を記念してリニューアルした高さ14mの「クリスマスピラミッド」が登場。クリスマスオーナメントの本場、ドイツ・ザイフェン村からやってきた大迫力のシンボル。会場には35の飲食店と22の雑貨店が軒を連ね、楽団によるライブ演奏も開催される。開催期間は2024年11月19日〜12月25日まで。6位「東京クリスマスマーケット2024 in 神宮外苑」(東京都)7位は「クリスマスマーケット in 大阪てんしば2024」。2024年は装飾もパワーアップし、会場には大きなクリスマスツリーを中心に、撮影にぴったりのフォトスポットが多数登場する。初出店の7店を含む約24店舗が並び、クリスマス雑貨やプレゼント選びを楽しむことも。そのほかキャンドルづくりや、スノードームづくりのワークショップも開催予定。開催期間は2024年11月29日〜12月25日。7位「クリスマスマーケット in 大阪てんしば2024」(大阪府)8位は「クリスマスマーケットin小坂」。秋田県小坂町にある国の指定重要文化財・小坂鉱山事務所周辺で開催され、約5万球のイルミネーションが街を彩る。イベント開催日には、クリスマスにちなんだ飲食やオーナメントなどの販売に加えて、冬花火でさらに気分を盛り上げる。そのほか小坂産ヌーヴォーが味わえる「ワイナリー創業祭」も同時開催の予定。開催日は、2024年12月21日・22日。(冬花火は21日19:30〜、22日19:00〜)8位「クリスマスマーケットin小坂」(秋田県)9位は「クリスマスマーケット熊本2024」。今回で7回目を迎える冬の風物詩で、2023年に引き続き、JR熊本駅、水前寺、花畑広場の3会場にて開催される。熊本発の「竹あかり」を使った演出や音楽ステージ、地元グルメが味わえる店など熊本らしさが満載のイベントで。JR熊本駅会場のアミュひろばでは、アウトドアブランド「snow peak」とのコラボで焚き火ラウンジが新登場する。開催期間は2024年11月22日〜12月25日(会場により開催日時に変動あり)。9位「クリスマスマーケット熊本2024」(熊本県)10位は「Christmas Advent」。博多、天神、中洲と開催場所を徐々に増やしながら展開しているクリスマスイベント。間中はキラキラ輝く福岡の街にさまざまな店が登場するので、各エリアをハシゴして楽しむこともできる。博多駅前では、伝統的な雑貨やグルメ以外にも、毎夜ライブイベントが開催されるなど、駅前広場がクリスマス一色に。開催期間は2024年11月1日〜12月25日(日時は会場ごとに異なる)。10位「Christmas Advent」(福岡県)画像はJR博多駅前広場イメージ