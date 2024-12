『仮面ライダー』シリーズとCUORE JAPAN が運営するファッションブランド「MADE IN WORLD.&CO」のコラボレーションコレクションが登場。2024年12月9日(月)10時から、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内ショップ「バンコレ!」で受注が開始となった。仮面ライダーシリーズは、1971年の特撮TV番組『仮面ライダー』を起点とする作品群。改造手術や生まれつきの体質、特殊なアイテムなどによって超人的な力を持つ主人公が仮面ライダーに変身、人類の自由と平和を守るために戦う。

今回のコレクションは、MADE IN WORLD &COのブランドスピリッツである「世界を繋ぐ」を『仮面ライダー』シリーズの世界観で表現したカプセルコレクション。なお「カプセルコレクション」とはアパレルブランドが展開する小規模なコレクション(シリーズ)を指す。カプセルトイ、いわゆるガチャガチャとは無関係なのでご注意を。キャップ、Tシャツ(歴代番組ロゴ)、Tシャツ(ノスタルジック)、Tシャツ(歴代42ライダー)の全45種のラインナップとなっている。中でも、MADE IN WORLD &COの醍醐味である圧倒的キャラクター数のTシャツ(歴代42仮面ライダー)は、多くの世代の方が選べる商品だ。また、イメージモデルには、『仮面ライダーファイズ』『仮面ライダージオウ』の主題歌を担当したDA PUMP・ISSAが起用されている。ISSAは『仮面ライダー THE FIRST』でショッカー幹部、『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』で仮面ライダーバールクス/常磐SOUGOを演じており、大の仮面ライダーファンであることも知られている。キャラクターグッズにはいくつかの系統がある。劇中のキャラやアイテムを再現したもの、キャラやタイトルをドンと前面に押し出したもの、そして「日常に溶け込ませて使える」という言葉でアピールされるさりげない系などだ。高年齢層にはさりげない系が好まれる面がある一方で、ストリートファッション系に寄せたデザインを施しつつキャラを大きくプリントしたTシャツなどは「ドンと前面」系でもファッショナブルなものとして扱われる傾向もある。今回のアイテムも、それぞれの年齢性別ライフスタイルに合わせて、着こなしていただきたい。(C)石森プロ・東映(C)東映・東映ビデオ・石森プロ(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映