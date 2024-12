ポルトガルのエストレラ・ダ・アマドーラでプレイしていたFWナニが8日、38歳での引退を発表した。



2005年にスポルティングCPでトップデビューしたナニはその後、2007年夏にマンチェスター・ユナイテッドに加入。実質的に13-14シーズンいっぱいまでユナイテッドでプレイし、その後はトルコ、スペイン、イタリア、アメリカなどのクラブを渡り歩いた。また、EURO2016ではポルトガル代表の一員として3得点を挙げ、優勝に貢献した。





The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR