【Wingman FGC 2 アダプター】12月10日 発売予定価格:9,980円

Brook Gamingは、プレイステーション 5用コンバーター「Wingman FGC 2 アダプター」を12月10日に発売する。価格は9,980円。

本製品は、PS5で様々なコントローラーを使用可能にするコンバーター。クロスプラットフォーム・クロスジェネレーションの完全な互換性を実現し、150種類以上の有線コントローラーに対応する。

Mad Catz、Qanba(拳霸)、HORI、Razer製コントローラーほか、近年注目を集めているヒットボックス型のコントローラー(HITBOXやSnackBox MICRO)や、Victrix Gambit、Xbox Elite Series 2などもサポート。また、フライトスティックや太鼓の達人コントローラーにも対応している。

プレーヤーがコントローラー機能を精密に調整できるよう、「Brook Converter Center」という専用設定ソフトウェアが用意されており、Turbo、Remap、Macro、Stick機能を簡単にカスタマイズ可能。競技シーンからカジュアルゲームまで、プレイスタイルに応じた最適なセッティングを素早く構築できる。

「Wingman FGC 2」はeスポーツプレーヤー向けに設計されており、出荷時点で「EVO」といったeスポーツ大会の規格に適合。安定性と競技性が確保されている。

