JTの加熱式たばこ用デバイス「Ploom X ADVANCED(プルーム・エックス・アドバンスド)」に、2024年3月に一部チャネルで数量限定販売されたカラーバリエーション「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」が待望の復活!2024年12月10日(火)より順次、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shop、全国のコンビニエンスストア等にて、数量限定で再発売される。

2024年3月に数量限定販売し、人気を博した「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」を再発売

「Ploom X」の新型モデル「Ploom X ADVANCED」は、前モデルに比べて味わいの満足感が向上

「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」は、デバイス本体と充電ケーブル、クリーニングスティックなどがセットで1980円

「Ploom X ADVANCED」の背面に装着できる「プルーム・エックス・ファブリック・バックカバー・オライトレッド」(1480円)

デバイスとたばこスティックをスマートに持ち運ぶことができる「プルーム・エックス・ファブリック・キャリーケース・オライトレッド」(2480円)。蓋の部分を折り返すと自立するため、スタンドとしても使用できる

「メビウス・レッド・オプション・プルーム・エックス用」(500円)

「Ploom SPECIAL EDITION RED BOX」(5940円)

■JT独自の加熱技術を搭載した「Ploom X ADVANCED」「Ploom X ADVANCED」は「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスで、JT独自の加熱技術“POWER HEATFLOW”を搭載。最高加熱温度を約320度まで向上させることで吸い応えを引き出すと同時に、温度と気流を緻密にコントロールすることにより、たばこ葉本来の旨さを最初から最後まで楽しむことができる。また、なめらかな曲線美のコンパクトなデザインや優れた操作性は前モデルを引き継ぎつつ、たばこスティックを挿し込むことで加熱がスタートする自動加熱機能を搭載し、シームレスな使い心地を実現している。■デザイナー「Ora Ito」が手掛ける特別なカラーバリエーション「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」は、数多くのグローバルブランドのデザインも手掛ける国際的デザイナー「Ora Ito」とのコラボレーションにより誕生した特別な一台。印象的かつ高い美意識を感じさせる、光沢のあるあざやかな赤色のデザインが特徴だ。2024年3月の発売以降、「想像を超える美しい赤色に驚いた」「これまでにないあざやかな色のデバイスが好き」など、ユーザーからは好評だ。今回はさらに多くのユーザーに「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」を手に取ってほしいという想いから販売チャネルを拡大、数量限定での再発売となる。また今回の再発売を記念して、「Ploom X ADVANCED」の関連アクセサリー「ファブリック・バックカバー」「ファブリック・キャリーケース」にも「オライトレッド」カラーが登場。デバイス本体と同じく、2024年12月10日(火)より順次、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shopにて数量限定販売される。さらに、「オライトレッド」と共通する特別な赤色をコンセプトにした、「Ploom X ADVANCED」用たばこスティック「メビウス・レッド・オプション」の数量限定パッケージも販売中だ。■「Ploom SPECIAL EDITION RED BOX」も登場!今回再発売する「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」のデバイスに、「プルーム・エックス・ファブリック・バックカバー・オライトレッド」と「プルーム・エックス・ファブリック・キャリーケース・オライトレッド」がセットになった限定ボックス「Ploom SPECIAL EDITION RED BOX」が登場。こちらも2024年12月10日(火)から、数量限定で販売される。「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」は、現代におけるたばこの楽しみを、さまざまにデザインしてユーザーへ届ける特別なプロジェクト「Ploom Design House」の一環。「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」や、これまでのコラボレーションについては、「Ploom X CLUB」にて公開中だ。気になる人はこの機会に入会してみてはいかがだろうか。※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。