MISIAが、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、リトグリらとSPライブ！『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA』放送決定
■MISIA×EXIT×山田涼介×王林による楽しいトークコーナーも！
MISIAと過ごすクリスマスナイト！ 12月23日23時59分より『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA』（日本テレビ系）が放送されることが決定した。
『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA 2024』は今回で通算5回目の放送。番組では、2024年のクリスマスにふさわしい名曲がたっぷりと届けられる。
クリスマスを飾る豪華アーティストとの1夜限りのSPコラボ。今回は、清水ミチコ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、成田昭次、Little Black Dress、Little Glee Monsterとともに『おもちゃ屋MISIA”でしか見られないスペシャルライブを披露。
恒例のクリスマスパーティーのようなトークコーナーには、MISIA＆EXITそして、山田涼介、王林が登場。プレゼント交換やクリスマスの思い出などを語り合う貴重なひとときが楽しめる。
番組情報
日本テレビ系『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA 2024』
12/13（月）23:59～24:54
出演者： MISIA、 EXIT（りんたろー。兼近大樹）
ゲスト：王林、清水ミチコ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、成田昭次（Rockon Social Club, NARITA THOMAS SIMPSON）、Little Glee Monster、Little Black Dress ※五十音順
◇Hulu配信
放送終了後、地上波版とSpecial Edition版を独占配信。Special Edition版には地上波放送に入りきらなかった楽曲も収録される。さらに、2022年、2023年の『おもちゃ屋MISIA』Special Edition版も配信中。
番組の詳細はこちら
https://www.ntv.co.jp/topics/articles/192zlrvc2q6fgei6e6.html
MISIA OFFICIAL SITE
https://www.misia.jp/