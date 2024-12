SEVENTEEN、ENHYPEN、aespaも！福岡開催の「ゴールデンディスクアワード」第2次ラインナップ公開

「第39回ゴールデンディスクアワード」が第2次アーティストラインナップを公開した。

12月9日、ゴールデンディスクアワード事務局は「1月4日にDAY6、ILLIT、aespa、1月5日にNOWADAYS、SEVENTEEN、IVE、ENHYPEN、GFRIEND、ウギ((G)I-DLE)、iznaが出演する」と明らかにした。

1月4日に出演するDAY6は、「ゴールデンディスクアワード」初出演だ。『Time of Our Life』『You Were Beautiful』で再ブレークしたDAY6は、今年リリースした『Welcome to the Show』『Melt Down』で韓国の主要音源チャート1位を席巻した。最高の1年を送ったDAY6は、「ゴールデンディスクアワード」で特別な10周年を迎える。

(画像=ゴールデンディスクアワード事務局)

また、ILLITも「ゴールデンディスクアワード」に初出演する。今年3月、ILLITはデビュー曲『Magnetic』でブームを巻き起こし、デビューからわずか8日で韓国の音楽番組で1位を獲得した。成績で“最高の新人”であることを証明したILLITは、「ゴールデンディスクアワード」でも忘れられないパフォーマンスを披露する予定だ。

aespaは3年ぶりに「ゴールデンディスクアワード」でステージを披露する。今年、『Armageddon』『Supernova』『Whiplash』とリリースするすべての曲をヒットさせたaespaがどんなレジェンドステージを披露するか関心が集まる。

(写真提供=OSEN)aespa

1月5日に出演するNOWADAYSはスペシャルステージを披露する。今年4月にデビューし、デビュー曲『OoWee』をはじめ、『Why Not?』『Let's get it』で相次いでカムバックして強烈な印象を残した彼らは、「ゴールデンディスクアワード」でも幻想的なパフォーマンスを披露する予定だ。

昨年の大賞の主人公、SEVENTEENも出演を決めた。10年連続で「ゴールデンディスクアワード」に出演しているSEVENTEENは、初出演時の新人賞を皮切りに、第31回から第38回まで、1年も欠かさずアルバム本賞を受賞してきた。昨年の第38回ではデビュー後初めてアルバム大賞まで手にした。毎回歴代級のパフォーマンスを披露してきたSEVENTEENが、10度目のステージでどんなパフォーマンスを披露するのか期待が集まる。

(写真提供=OSEN)SEVENTEEN

IVEは3年連続で「ゴールデンディスクアワード」に出演する。今年、ワールドツアーを成功裏に終えたIVEは、8月にアメリカの「ロラパルーザ・シカゴ」、日本の「SUMMER SONIC 2024」の大型フェスティバルで優れたライブ歌唱とパフォーマンスで好評を得た。新年のカムバックの知らせを伝えたIVEは、『IVE SWITCH』と『HEYA』でアルバム部門とデジタル音源部門本賞の候補に名前を上げている。

2024年、目覚ましい成果を収めたENHYPENもラインナップに名を連ねた。2年9カ月ぶりのフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』で世界を虜にしたENHYPENは、来年4月に開かれるアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」(コーチェラ)のラインナップに名を連ね、K-POPボーイズグループ最短での「コーチェラ」出演を決めた。そんな彼らが「ゴールデンディスクアワード」で見せる姿に期待が高まる。

(写真提供=OSEN)ENHYPEN

デビュー10周年を迎え、再結成を知らせたGFRIENDも、「ゴールデンディスクアワード」のためのスペシャルステージを準備中だ。「第30回ゴールデンディスクアワード」で新人賞、「第32回ゴールデンディスクアワード」でベストグループ賞を受賞したGFRIENDは、特別なステージでデビュー10周年を彩る。

ウギ((G)I-DLE)はソロアーティストとしてもステージを準備中だ。1月4日に(G)I-DLEのメンバーたちとグループで舞台に立つウギは5日、ソロでのステージを披露する。4月にリリースした初のソロアルバム『YUQ1』で初動55万枚を記録し、K-POP女性ソロアーティスでミニアルバム初動最多記録を立てた。今回の「ゴールデンディスクアワード」の出演者の中で唯一、2日間ステージに上がり、会場を盛り上げる。

デビュー3週目に入ったiznaも「ゴールデンディスクアワード」に初出演する。オーディション番組『I-LAND2:N/a』(Mnet)を通じて結成された7人組のiznaは、11月25日にデビュー曲『IZNA』をリリースし、活発な活動を続けている。グローバルファンの応援の中でデビューした彼女たちは、福岡で出会うファンのために特別なパフォーマンスを披露する。

なお、「第39回ゴールデンディスクアワード」は2025年1月4、5日の2日間、みずほPayPayドーム福岡で開かれる。1月4日にはデジタル音源部門、1月5日にはアルバム部門の授賞が行われる。