.ENDRECHERI./堂本剛、新曲「Machi….」リリース記念TikTokライブ開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■.ENDRECHERI./堂本剛のここでしか聞けないトークや新情報解禁も!?

.ENDRECHERI./堂本剛が、新曲「Machi….」のリリースを記念して、12月11日21時よりTikTokライブを行うことが決定した。

ここでしか聞けないトークや、新情報の解禁も…!?

前回は謎の(?)謎かけで不思議になごやかな雰囲気を醸し出していた.ENDRECHERI./堂本剛だが、今回はどんな仕掛けや発表が待っているのか!?

TikTokアカウントをフォローして、ぜひリアルタイムで本人と交流しよう。

■新曲「Machi….」特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)好評受付中!

.ENDRECHERI./堂本剛の「Machi….」が12月11日0時に配信スタート。Apple MusicまたはSpotifyにて、「Machi….」の配信予約をした人には“「Machi….」スペシャル待受画面”がプレゼントされる。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Machi….」

イベント情報

『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』

2025年

02/24(月・祝)ぴあアリーナMM

出演アーティスト:.ENDRECHERI. …and more!!

.ENDRECHERI./堂本剛 OFFICIAL TikTok

.ENDRECHERI. OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/