.ENDRECHERI./堂本剛、新曲「Machi….」リリース記念TikTokライブ開催決定
■.ENDRECHERI./堂本剛のここでしか聞けないトークや新情報解禁も!?
.ENDRECHERI./堂本剛が、新曲「Machi….」のリリースを記念して、12月11日21時よりTikTokライブを行うことが決定した。
ここでしか聞けないトークや、新情報の解禁も…!?
前回は謎の（?）謎かけで不思議になごやかな雰囲気を醸し出していた.ENDRECHERI./堂本剛だが、今回はどんな仕掛けや発表が待っているのか!?
TikTokアカウントをフォローして、ぜひリアルタイムで本人と交流しよう。
■新曲「Machi….」特典付きPre-add/Pre-save（配信予約）好評受付中！
.ENDRECHERI./堂本剛の「Machi….」が12月11日0時に配信スタート。Apple MusicまたはSpotifyにて、「Machi….」の配信予約をした人には“「Machi….」スペシャル待受画面”がプレゼントされる。
リリース情報
2024.12.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Machi….」
イベント情報
『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』
2025年
02/24（月・祝）ぴあアリーナMM
出演アーティスト：.ENDRECHERI. …and more!!
.ENDRECHERI./堂本剛 OFFICIAL TikTok
.ENDRECHERI. OFFICIAL SITE
https://tsuyoshi.in/