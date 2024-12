鈴木雅之、名曲「め組のひと」をラッツ＆スターのメンバーとともに一発撮り！トークも存分にフィーチャー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST TAKE』のチャンネル開設5周年を記念して行われた一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』のディレクターズカット!

鈴木雅之が『THE FIRST TAKE』にて、ラッツ&スターの名曲「め組のひと」を公開(※12月9日22時にYouTubeプレミア公開)。

この映像は『THE FIRST TAKE』のチャンネル開設5周年を記念して11月15日に行われた一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』のディレクターズカット版となっている。

鈴木雅之は、1980年2月25日にシャネルズ(のちにラッツ&スターに改名)として「ランナウェイ」でデビュー。2025年にはアーティストデビュー45周年を迎えるが、この日の生配信には、ラッツ&スターのメンバーである佐藤善雄と桑野信義がサプライズで登場。オリジナルメンバーならではのコーラスワークはもちろん、息のあったトークでも盛り上げていた。

公開される映像でも、この3人によるトークも存分にフィーチャー。ファンは要チェックだ。

なお、鈴木雅之は、2025年の45周年イヤーに、このふたり(佐藤善雄&桑野信義)を引き連れた23ヵ所28公演に及ぶ全国ツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 ~Step123 season2~』を、4月19日より開催することを発表。精力的な活動を続ける鈴木雅之の活動から今後も目が離せない。

リリース情報

2024.03.27 ON SALE

ALBUM『Snazzy』

2024.03.27 ON SALE

Blu-ray&DVD『2023~SOUL NAVIGATION~』

