『おもちゃ屋MISIA 2024』Xmasイブに放送決定 清水ミチコ・山田涼介・成田昭次らSPコラボ【出演者一覧】
歌手のMISIAによる、日本テレビ系クリスマス特番『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA 2024』の放送が決定した。
【集合ショット】緑の衣装が華やか！笑顔をみせるMISIAら
クリスマスを飾る豪華アーティストとの1夜限りのSPコラボを届ける同番組は、今年で5回目。清水ミチコ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、成田昭次、Little Black Dress、Little Glee MonsterとのSPコラボが実現する。
また、恒例のクリスマスパーティーのようなトークコーナーには、MISIA＆EXITに山田、王林が加わり、プレゼント交換やクリスマスの思い出などを語り合う。
放送終了後、Huluでは地上波版とSpecial Edition版を独占配信。Special Edition版には地上波放送に入りきらなかった楽曲も収録される。
■『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA 2024』
12月23日（月）午後11時59分〜深夜0時54分放送
出演：MISIA、 EXIT（りんたろー。、兼近大樹）
ゲスト：
王林
清水ミチコ
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
成田昭次（Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON）
Little Glee Monster
Little Black Dress
※五十音順
※セットリストは後日公開予定
【集合ショット】緑の衣装が華やか！笑顔をみせるMISIAら
クリスマスを飾る豪華アーティストとの1夜限りのSPコラボを届ける同番組は、今年で5回目。清水ミチコ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、成田昭次、Little Black Dress、Little Glee MonsterとのSPコラボが実現する。
放送終了後、Huluでは地上波版とSpecial Edition版を独占配信。Special Edition版には地上波放送に入りきらなかった楽曲も収録される。
■『HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA 2024』
12月23日（月）午後11時59分〜深夜0時54分放送
出演：MISIA、 EXIT（りんたろー。、兼近大樹）
ゲスト：
王林
清水ミチコ
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
成田昭次（Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON）
Little Glee Monster
Little Black Dress
※五十音順
※セットリストは後日公開予定