¾¾½ÅË¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î²ÈÃµ¤·¡É¤Ï¼ñÌ£¤Î°ì´Ä¡¡É¬¿Ü¾ò·ï¤Ï¡È¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡É¡Ö²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË¡Ê61¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à ¿·CM&½»¤Þ¤¤¤µ¤¬¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿ÈÄ¹²¿¥»¥ó¥Áº¹?!¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¾¾½ÅË¡õ½Ð¸ý²Æ´õ
¡¡¾¾½Å¤Ï¡¢ÊÌ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÆ±Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½Ð¸ý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¾îÍÍ¤È°ì½ï¤Î¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾¾½Å¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é²È¤òÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ ¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ó¤Ê²È½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤¬¼ñÌ£¤Î°ì´Ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÈÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¾ò·ï¤äÀßÈ÷¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¾¾½Å¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¤òÁªÂò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤ò²È¤«¤é¸«¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¡¢1Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤òÉ¬¿Ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤ËÊ±¤·¤¿½Ð¸ý¤¬ÍýÁÛ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òµá¤á¤Æ½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃµ¤»¤ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¥¥ã¥é¤Î¾ò·ï¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½»¤Þ¤¤¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç½»¤Þ¤¤¤µ¤¬¤·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡×¤È¾¾½ÅË¤¬¶¦±é¡£¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤âÃíÊ¸½»Âð¤â¡¢Éý¹¤¯Ãµ¤»¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¹¤ì¤â14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿ÈÄ¹²¿¥»¥ó¥Áº¹?!¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¾¾½ÅË¡õ½Ð¸ý²Æ´õ
¡¡¾¾½Å¤Ï¡¢ÊÌ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÆ±Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½Ð¸ý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¾îÍÍ¤È°ì½ï¤Î¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÈÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¾ò·ï¤äÀßÈ÷¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¾¾½Å¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¤òÁªÂò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤ò²È¤«¤é¸«¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¡¢1Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤òÉ¬¿Ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤ËÊ±¤·¤¿½Ð¸ý¤¬ÍýÁÛ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òµá¤á¤Æ½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃµ¤»¤ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¥¥ã¥é¤Î¾ò·ï¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½»¤Þ¤¤¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç½»¤Þ¤¤¤µ¤¬¤·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡×¤È¾¾½ÅË¤¬¶¦±é¡£¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤âÃíÊ¸½»Âð¤â¡¢Éý¹¤¯Ãµ¤»¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¹¤ì¤â14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£