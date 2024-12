BTS・RM「Around the world in a day (feat.Moses Sumney)」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■約8ヵ月のアルバム制作過程で捉えられた、RMの飾らない顔を映すMV!

BTS・RMの初めての単独ドキュメンタリー映画『RM: Right People, Wrong Place』が12月5日に韓国を含む約110ヵ国・地域で公開したのを記念し、「Around the world in a day (feat.Moses Sumney)」のMVが12月7日に公開された。

「Around the world in a day (feat.Moses Sumney)」は、RMの2ndソロアルバム『Right Place、Wrong Person』の収録曲。公開されたMVには、アルバム制作当時に撮影した映像が日記のように収められている。

映像は約8ヵ月のアルバム制作過程で捉えられた、RMの飾らない顔を映しており、レコーディング室、コンセプトフォトやMVの撮影現場、人通りの少ない野原や海など、様々な空間の中で“BTS RM”と“人間キム・ナムジュン”を発見することができる。

MVは歌詞とマッチしており、 曲が進むほど映像の雰囲気が高まるのが特徴。そして、アルバム制作を共にした“Team RM”と楽しい時間を過ごすRMの愉快な笑いで終わる。制作陣は、このMVについて「RMと自分たちが互いに向けて送る励ましでもある」と語った。

映画『RM: Right People, Wrong Place』は、“BTSのリーダー”であり、“ソロアーティストであるRM”、そしてひとりの“人間キム・ナムジュン”の間で絶えず悩み、自らを探求する様子が描かれている記録物。タイトルは「Right」と「Wrong」の境界がぼやける瞬間、本当の自分と適した場所を訪ねる旅が始まるということを意味する。

なお、映画『RM: Right People, Wrong Place』は、2025年1月3日に日本でも公開される。

