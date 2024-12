インドのフィンテック企業・Paytmが、決済サービス・PayPayの株式2億7920万ドル(約418億円)相当をソフトバンクに売却することを発表しました。Paytm arm to sell Stock Acquisition Rights in Japan's PayPay for Rs 2,364 crore - Times of Indiahttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/paytm-arm-to-sell-stock-acquisition-rights-in-japans-paypay-for-rs-2364-crore/articleshow/116071392.cms

Paytm sells stake in Japan’s PayPay to SoftBank in a Rs 2,364 crore deal - Times of Indiahttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/paytm-sells-stake-in-japans-paypay-to-softbank-in-a-rs-2364-crore-deal/articleshow/116077890.cmsPaytm sells PayPay stake to SoftBank for $279.2 million | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/06/paytm-sells-paypay-stake-to-softbank-for-279-2-million/Paytmを所有するインド企業・One97 Communicationsのシンガポール支社は2024年12月7日に規制当局に提出した資料で、PayPayの株式をソフトバンク・ビジョン・ファンド2に売却することを明らかにしました。PaytmとPaytm Singaporeは、PayPayに技術サービスを提供する契約をソフトバンクおよびヤフーと締結しており、Paytm Singaporeはサービス提供と引き換えにPayPayの新株予約権を取得していました。PayPayの株式の売却は2024年12月中に完了するとのこと。ソフトバンクはPaytmの設立時に出資をした大株主でしたが、2024年6月に株式を売約することを決定していました。ソフトバンクがPaytmの株式を手放し、今回PaytmがPayPayの株式を売却することで、日本とインドの決済大手の資本的な提携は解消されますが、Paytmは引き続きイノベーションを通じてPayPayをサポートしていくとしています。Paytmは声明で「日本でモバイル決済革命を起こす機会を与えてくれたマサヨシさん(ソフトバンクの孫正義CEOのこと)とPayPayのチームに感謝しています。私たちは今後もPayPayの製品と技術の革新に全面的にコミットし、サポートし続けます。日本におけるPayPayのビジョンを加速させるため、AIを活用した新機能の導入に取り組んでいます」と述べました。伝えられるところによると、Paytmはインドでの規制強化のあおりを受けてユーザーが流出し、収益が低迷しているとのこと。Paytmは、今回の株式の売却により14億6000万ドル(約690億円)となった現金を活用して巻き返しを図る考えとみられています。Paytmは、「新株予約権の売却による純収益は、One97 Communicationsの連結手元資金を強化し、株主の価値創造を最大化することに焦点を当てた将来のビジネスイニシアチブを推進するのに役立つでしょう」と発表しました。