µÈÂôÎ¼¡¢¿´Ìö¤ë½Ö´Ö¤ò¸ì¤ë¡Ö¼ê¤â¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡× Ç°´ê¤Î¥Õ¥§¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê/ÌÓÍøÄí±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE BALL OF DERAMS¡ÒÌ´¤ÎÉñÆ§²ñ¡Ó¡×¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£µÈÂô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ûÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
º£Ç¯2·î1Æü¤Ë30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î1Ç¯¤ò²ó¸Ü¡£29ºÐ¤Î»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢30Âå¤ÏÂÎÄ´¤äÂÎÎÏ¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¡£½àÈ÷¤¬É¬Í×¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤ËµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ä¤È¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢¤½¤Î´êË¾¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤Íß¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤É¤³¤«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£3¡Á4Æü¶õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÂô¡£¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Õ¥§¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è! Í§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ò¤Ð¤Ã¤«°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£²»³Ú¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤â¡ÖÇ¯1¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡û¥²¡¼¥à¤ä¤ª¼ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE BALL OF DERAMS¡ÒÌ´¤ÎÉñÆ§²ñ¡Ó¡×(12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ)¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦²á¤´¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤æ¤ë¤¯²á¤´¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤ª¼ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ìö¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤¿»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1¿Í¤ÇÅ¨ÉôÂâ¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¿´Â¡¤Î¥É¥¥É¥¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê¤â¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ»þ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ÎµÈÂô¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
º£Ç¯2·î1Æü¤Ë30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î1Ç¯¤ò²ó¸Ü¡£29ºÐ¤Î»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢30Âå¤ÏÂÎÄ´¤äÂÎÎÏ¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢¤½¤Î´êË¾¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤Íß¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤É¤³¤«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£3¡Á4Æü¶õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÂô¡£¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Õ¥§¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è! Í§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ò¤Ð¤Ã¤«°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£²»³Ú¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤â¡ÖÇ¯1¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡û¥²¡¼¥à¤ä¤ª¼ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE BALL OF DERAMS¡ÒÌ´¤ÎÉñÆ§²ñ¡Ó¡×(12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ)¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦²á¤´¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤æ¤ë¤¯²á¤´¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤ª¼ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ìö¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤¿»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1¿Í¤ÇÅ¨ÉôÂâ¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¿´Â¡¤Î¥É¥¥É¥¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê¤â¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ»þ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ÎµÈÂô¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£