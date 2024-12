【週刊少年ジャンプ 2号】12月9日 発売価格:300円

集英社は、「週刊少年ジャンプ」2号を12月9日に発売した。価格は300円。

今号では、「約束のネバーランド」白井カイウ氏と「アナノムジナ」天野洋一氏による読み切り「APPLE」がセンターカラーで掲載。この他センターカラーで「願いのアストロ」、「ひまてん!」が掲載されている。

表紙と巻頭カラーは「僕とロボコ」。なお今号「逃げ上手の若君」は休載となっている。

